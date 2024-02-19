Как выглядит гроза из космоса: астронавт поделился уникальным видео с МКС

Как выглядит гроза на Земле из космоса, показал астронавт Маркус Вандт, участвовавший в экспедиции на Международной космической станции (МКС).
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Marcus Wandt в соцсети Х (Twitter) рассказывает, что известно об этих уникальных кадрах.
Впечатляющим видео из космоса, на котором можно увидеть мощную грозу на Земле, поделился шведский астронавт Маркус Вандт. Он был участником экспедиции Axiom-3 и провел на Международной космической станции больше двух недель.
"Грозы - это мощное и прекрасное явление, которое можно наблюдать даже из космоса", - подчеркнул мужчина в своей публикации.
Он признал, что ему повезло, ведь он смог "поймать достаточно впечатляющую грозу", пока тестировал новую камеру для детальных наблюдений за облаками и исследованием влияния молний в верхних слоях атмосферы на концентрацию парниковых газов.
Thunderstorms являются мощной и здоровой phenomena в witness, а также от места.
Я был приятно бросить приятный spectacular thunderstorm протягом моєї першої session з Thor-Davis experiment from the @Space_Station .
We hope to help scientists to better understand… pic.twitter.com/awmSfQpJoL — Marcus Wandt
По словам астронавта, такие кадры могут помочь ученым "лучше понять динамику верхних слоев атмосферы и химию в изменяющемся климате".
Кроме того, результаты подобных исследований могут улучшить моделирование климата, погоды и атмосферы.
Напомним, ранее астронавт показал, как выглядит Международная космическая станция внутри.
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