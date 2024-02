Как выглядит гроза из космоса: астронавт поделился уникальным видео с МКС

Впечатляющим видео из космоса, на котором можно увидеть мощную грозу на Земле, поделился шведский астронавт Маркус Вандт. Он был участником экспедиции Axiom-3 и провел на Международной космической станции больше двух недель.

"Грозы - это мощное и прекрасное явление, которое можно наблюдать даже из космоса", - подчеркнул мужчина в своей публикации.

Он признал, что ему повезло, ведь он смог "поймать достаточно впечатляющую грозу", пока тестировал новую камеру для детальных наблюдений за облаками и исследованием влияния молний в верхних слоях атмосферы на концентрацию парниковых газов.

Thunderstorms являются мощной и здоровой phenomena в witness, а также от места.



Я был приятно бросить приятный spectacular thunderstorm протягом моєї першої session з Thor-Davis experiment from the @Space_Station .



We hope to help scientists to better understand… pic.twitter.com/awmSfQpJoL — Marcus Wandt