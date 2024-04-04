Як виглядає дружина оскароносного актора Кілліана Мерфі (фото)

Як виглядає дружина Кілліана Мерфі

Кілліан майже ніколи не демонструє своє особисте життя, але іноді його бажання показати власне щастя, дозволяє йому викласти кілька сімейних фото в Instagram.

Так, наприклад, днями актор показав сімейні фотографії з дружиною та дітьми. Видно, що вони не нові, адже його кохана Івонн Макгіннесс та він сам мають геть не такий вигляд, як зараз. Востаннє вони з’являлися разом на публіці на церемонії "Золотий Глобус 2024".

Кілліан Мерфі з дружиною на "Золотому Глобусі 2024" (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Його дружина - ірландська художниця, яка працює в різноманітних контекстах, включаючи відеоінсталяцію та друк. І разом з Кілліаном вони вже пройшли багато.

Жінка має дуже витончені риси обличчя, адже всі випуклості, а це ніс, підборіддя та вилиці мають загострення. А от очі в Івонн блакитні, як і у її коханого. Вони, як пара, виглядають дуже гармонійно та випромінюють повагу і кохання.

У Кілліана та Івонн двоє дітей: Мелакі, 2005 року народження, і Аран, 2007 року народження. Спочатку вони жили в Лондоні, але пізніше сім'я переїхала до Ірландії, щоб діти могли бути поруч зі своїми бабусею і дідусем. До речі, фото з дітьми на своїх світлинах Мерфі також показав.

Кілліан Мерфі з родиною (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Історія кохання Кілліана Мерфі та його дружини

Івонн Макгіннесс і Кілліан Мерфі вперше зустрілися ще 1996 року в Дубліні, під час концерту з однією з його аматорських груп. Тоді він був 20-річним студентом Університетського коледжу Корка, і незабаром після цього його запросили в "Disco Pigs" Енді Волш.

Івонн і Кілліан одружилися тільки 2004 року, але пара залишається разом і донині. За словами Мерфі, його дружина допомагає йому зберігати відчуття нормальності.

"Дуже важливо мати таку людину. Насправді моє життя жодним чином не змінилося. У мене все ті ж друзі, і ми ходимо в одні й ті ж місця", - поділився в одному з інтерв’ю актор.

Кілліан Мерфі з дружиною (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)