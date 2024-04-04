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Как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи (фото)

Киллиан Мерфи (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)
Автор: Юлия Любченко

Киллиан Мерфи не слишком любит говорить о своей личной жизни, и более того, не все его поклонники были в курсе о его семейном статусе. А он женат и имеет детей.

О том, как выглядит жена Киллиана и их история любви, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала были использованы следующие источники: Instagram-профиль актера, Википедия и интервью Мерфи.

Как выглядит жена Киллиана Мерфи

Киллиан почти никогда не демонстрирует свою личную жизнь, но иногда его желание показать собственное счастье позволяет ему выложить несколько семейных фото в Instagram.

Так, например, на днях актер показал семейные фотографии с женой и детьми. Видно, что они не новые, ведь его любимая Ивонн Макгиннесс и он сам выглядят совсем не так, как сейчас. В последний раз они появлялись вместе на публике на церемонии "Золотой Глобус 2024".

Киллиан Мерфи с супругой на "Золотом Глобусе 2024" (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Его жена – ирландская художница, работающая в различных контекстах, включая видеоинсталляцию и печать. И вместе с Киллианом они уже прошли многое.

У женщины очень изящные черты лица, ведь все выпуклости, а это нос, подбородок и скулы имеют обострение. А вот глаза у Ивонн голубые, как и у ее возлюбленного. Они как пара выглядят очень гармонично и излучают уважение и любовь.

У Киллиана и Ивонна двое детей: Мелаки, 2005 года рождения, и Аран, 2007 года рождения. Сначала они жили в Лондоне, но позже семья переехала в Ирландию, чтобы дети могли быть рядом со своей бабушкой и дедушкой. Кстати, фото с детьми на своих фотографиях Мерфи тоже показал.

Киллиан Мерфи с семьей (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

История любви Киллиана Мерфи и его жены

Ивонн Макгиннесс и Киллиан Мерфи впервые встретились еще в 1996 году в Дублине во время концерта с одной из его любительских групп. Тогда он был 20-летним студентом Университетского колледжа Корка, и вскоре после этого его пригласили в "Disco Pigs" Энди Уолш.

Ивонн и Киллиан поженились только в 2004 году, но пара остается вместе и по сей день. По словам Мерфи, его жена помогает ему сохранять чувство нормальности.

"Очень важно иметь такого человека. На самом деле, моя жизнь никоим образом не изменилась. У меня все те же друзья, и мы ходим в одни и те же места", - поделился в одном из интервью актер.

Киллиан Мерфи с супругой (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

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