Як відзначити зимові свята, щоб не набрати зайвих кілограмів: фітнес-тренер поділився порадами

Ворушіть тілом

Жир в організмі накопичується лише тоді, коли в організм надходить більше калорій, ніж цей організм використовує. Враховуючи, що на свята їжа калорійна, її багато і вона так і проситься до рота, нам треба зробити, щоб організм витрачав багато калорій.

"Єдиний дієвий засіб тут - фізична активність. Ходіть пішки, катайтесь з дітками на санках, ліпіть сніговиків, виконуйте фізичні вправи - будьте активні", - радить фахівець.

Їжте, зголоднівши

"Свята - не зелене світло, щоб їсти безупинну. Адекватна харчова поведінка передбачає вживання їжі лише в голодному стані. Це правило розповсюджується і на свята", - каже фітнес-тренер.

Так, сам факт знання того, що в холодильнику купа смакоти, провокуватиме бажання частенько до нього заглядати. Боріться з цим. Як тільки з'явився імпульс щось пожувати, запитайте себе, чи дійсно ви зараз голодні.

Почніть трапезу із ситної їжі

Почніть трапезу з ситної некалорійної їжі, заповніть нею шлунок, і тоді для смаколиків та олів'є лишиться менше місця. Для таких справ підходять овочеві салати, фрукти, нежирне м'ясо чи риба.

Нежирні, проте ситні страви подарують вам насиченість (фото: Freepik)

Практикуйте періодичне голодування

"От запросила вас теща з тестем в гості на 19:00, а ви знаєте, що там просто силоміць пхають їжу до рот. Народна мудрість каже: "У гості ситим не ходять", і ми це використаємо собі на користь", - наводить приклад Віктор.

Перед ситним столом нічого не їжте. Цим ви вб'єте трьох зайців:

збережете їжу вдома

порадуєте господарів хорошим апетитом

кількість калорій, яку ви спожите за день, не перевищить ваші енерговтрати

Переїдання - це не об'ємна трапеза. Це коли ви в день спожили більше, ніж витратили.

У будні - аскеза

Свята чергуються з будніми. У свята ви можете з'їсти трохи більше, а порухатись менше, натомість у будні варто зробити навпаки. У результаті будні компенсують святкові, і фігуру буде врятовано.

Алкоголь дозуйте та вибирайте напої без зайвих калорій

Алкоголь для фігури в принципі нейтральний. Але слід врахувати, що крім калорійного етанолу, в алкогольних напоях може бути багато цукру чи жирів. Тому раджу вибирати сухі вина, або міцні напої: горілка, коньяк, віскі. І не зловживайте, звісно.

"Ми живемо в час, коли їжа вкрай доступна і неймовірно смачна. Зимові свята - це не зелене світло їсти бездумно без наслідків для фігури. Я вам пропоную не кидатись в крайнощі, а ловити баланс", - підсумовує фітнес-тренер.

З алкоголю краще обирати сухі вина або міцні напої (фото: Freepik)