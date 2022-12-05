Как отметить зимние праздники, чтобы не набрать лишние килограммы: фитнес-тренер поделился советами

Шевелите телом

Жир в организме накапливается только тогда, когда в организм поступает больше калорий, чем он использует. Учитывая, что на праздники калорийная пища, ее много и она так и просится в рот, нам нужно сделать, чтобы организм тратил много калорий.

"Единственное действенное средство здесь - физическая активность. Ходите пешком, катайтесь с детьми на санках, лепите снеговиков, выполняйте физические упражнения - будьте активны", - советует специалист.

Ешьте, проголодавшись

"Праздники - не зеленый свет, чтобы есть непрерывное. Адекватное пищевое поведение предполагает употребление пищи только в голодном состоянии. Это правило распространяется и на праздники", - говорит фитнес-тренер.

Да, сам факт знания того, что в холодильнике куча вкусности, будет провоцировать желание частенько к нему заглядывать. Сражайтесь с этим. Как только появился импульс что-то пожевать, спросите себя, действительно ли вы сейчас голодны.

Начните трапезу с сытной пищи

Начните трапезу с некалорийной сытной пищи, заполните ею желудок, и тогда для вкусностей и оливье останется меньше места. Для таких дел подходят овощные салаты, фрукты, нежирное мясо или рыба.

Нежирные, но сытные блюда подарят вам насыщенность (фото: Freepik)

Практикуйте периодическую голодовку

"Вот пригласила вас теща с тестем в гости на 19:00, а вы знаете, что там просто силой толкают еду в рот. Народная мудрость говорит: "В гости сытым не ходят", и мы это используем себе на пользу", - приводит пример Виктор.

Перед сытным столом ничего не ешьте. Этим вы убьете трех зайцев:

сохраните еду дома

порадуете хозяев хорошим аппетитом

количество калорий, которое вы употребите за день, не превысит ваши энергопотери

Переедание - это не объемная трапеза. Это когда вы в день употребили больше, чем потратили.

В будни - аскеза

Праздники чередуются с буднями. По праздникам вы можете съесть немного больше, а подвигаться меньше, а в будни стоит сделать наоборот. В результате будни компенсируют праздничные, и фигура будет спасена.

Дозируйте алкоголь и выбирайте напитки без лишних калорий

Алкоголь для фигуры в принципе нейтрален. Но следует учесть, что кроме калорийного этанола в алкогольных напитках может быть много сахара или жиров. Поэтому советую выбирать сухие вина или крепкие напитки: водка, коньяк, виски. И не злоупотребляйте, конечно.

"Мы живем в то время, когда еда крайне доступна и невероятно вкусна. Зимние праздники - это не зеленый свет есть бездумно без последствий для фигуры. Я вам предлагаю не бросаться в крайности, а ловить баланс", - заключает фитнес-тренер.

Из алкоголя лучше выбирать сухие вина или крепкие напитки (фото: Freepik)