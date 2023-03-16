Як відучити кота гадити в недозволеному місці: перевірені способи

Чому кішка робить шкоду

Взагалі-то, кішки і коти - дуже охайні тварини за своєю природою. Вони люблять чистоту і навіть на вулиці, кішка ніколи не залишить як є те, що зробила.

Вона обов'язково прикопає лапкою вириту ямку після того, як нею скористається. Така поведінка закладена в них природою, і якщо кішка або кіт, які раніше нормально ходили в лоток, раптом почали гадити, значить, на те є вагомі причини.

Неправильні розміри лотка

Ваш кіт давно виріс, а лоток залишився колишнім і йому може бути просто незручно ходити в старий лоток, тому він буде інстинктивно шукати більш зручне місце.

Не подобається наповнювач

Вибирайте наповнювач з урахуванням особливостей вашого вихованця. Для довгошерстих порід не використовуйте матеріали з пресованої тирси - вони прилипають до лапок і обсипаються по всьому будинку. Силікатний наповнювач в такому випадку підійде краще.

Некомфортна обстановка в туалетній кімнаті

До прикладу, коту може не подобатися справляти потребу в лоток, який стоїть біля пральної машини, яка може вібрувати в той самий момент. Причиною відмови ходити в лоток може бути запах освіжувача повітря, адже коти не дуже люблять "хімію".

Характер

У такий спосіб кішки можуть демонструвати свій характер і показувати своє невдоволення несподіваним гостям або поведінкою своїх господарів.

Стрес

Тривале перебування на самоті, коли господар поїхав, або переїзд можуть завдати шкоди психічному здоров’ю вашого годованця, в його організмі відбувається збій, і він починає гадити де попало.

Проблеми зі здоров’ям

Якщо всі перераховані вище фактори виключені, а кішка все одно паскудить, тоді вам треба до ветеринара. Цілком можливо, що кішка таким способом намагається вам сказати, що у неї проблеми зі здоров’ям і їй потрібна допомога.

Як відучити кішку гадити де попало

Покаранням ви проблему не вирішите, а тільки погіршите. Адже наступного разу кіт шукатиме більш укромне місце, щоб справити природну потребу. А ось ці способи можуть спрацювати: