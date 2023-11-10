Как отсудить наследство, если не согласны с завещанием: советы юриста

Во время войны стало больше судебных споров по поводу права на наследство. Это обусловлено ростом смертности из-за военных действий, а также тем, что значительная часть украинцев находится за границей и не может вовремя принять наследство.

Что делать людям, если они не соглашаются с завещанием или не успели вовремя принять наследство, рассказал адвокат Игорь Тетеря эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler).

Как обжаловать право на наследство

"Когда один человек претендует на наследство после смерти близкого ему человека, не признавая при этом право на наследство другого лица (или признавая частично) - это очевидно порождает спор, который разрешается в суде. Чтобы обжаловать право на наследство другого лица, необходимо обратиться с исковым заявлением в суд. Каким может быть предмет иска - все зависит от конкретных обстоятельств", - говорит юрист.

По его словам, это может быть исковое заявление об установлении дополнительного срока для принятия наследства, если один наследник пропустил 6-месячный срок, не подав заявление нотариуса, и все наследство получил другой наследник.

"Если уже выдали свидетельство о праве на наследство другому наследнику, человек, которому суд предоставит дополнительный срок для принятия наследства, после подачи заявления нотариуса о принятии наследства должен обратиться с еще одним иском о признании этого свидетельства недействительным", - говорит Тетеря.

Также можно подавать иск об установлении факта проживания наследника с наследодателем на момент его смерти, если наследник не подал заявление нотариусу о принятии наследства, но считает, что принял его в силу закона, однако нотариус не признает этот факт.

Сроки принятия наследства (фото: legalaid.gov.ua)

"Если наследство получено по завещанию и есть основания считать его недействительным, например наследодатель не понимал своих действий в момент заключения завещания, или было принуждение со стороны третьих лиц, то необходимо подавать иск о признании завещания недействительным", - объясняет юрист.

Также Тетеря отмечает, что если человек, имеющий право на наследование, уклонялось от оказания помощи наследодателю, который был в беспомощном состоянии, он может быть отстранен от права на наследование по закону, на основании судебного решения. Для этого также подается соответствующий иск в суд.

Как осуществляется наследование (фото: legalaid.gov.ua)

Как часто встречаются такие судебные споры

"Наследственные споры всегда были достаточно распространенные. Но сейчас в Украине уже второй год идет полномасштабная война, что порождает еще больше наследственных споров. Это вызвано тем, что на фронте гибнут наши воины, и тем, что многие украинцы уехали за границу. А еще в законодательстве были допущены определенные противоречия по регулированию наследственных вопросов", - говорит Тетеря.

Например, сначала увеличили срок принятия наследства до 10 месяцев, а затем снова уменьшили до 6 месяцев, чем запутали людей.

Также наследственные споры во время войны связаны с пребыванием лиц за границей, либо на временно оккупированных территориях, либо в местах, где происходили боевые действия. Это часто может быть причиной, почему люди вовремя не могут принять наследство.

Насколько велики шансы на успех в суде

"Шансы выиграть суд зависят от многих факторов. Во-первых - это правильно выбранный способ защиты. Например, если лицо обратится в суд с иском о признании права собственности, пропустив срок для принятия наследства и не приняв его, суд ему откажет, даже если у такого лица существовали уважительные причины пропуска такого срока для принятия наследства", - говорит юрист.

Также следует надлежащим образом доказать суду наличие соответствующих оснований для удовлетворения иска. Если иск касается пропуска срока, то необходимо предоставить подтверждения, доказывающие, что у вас были серьезные причины на это. Например, медицинские справки о длительном лечении.

Если наследник заявляет, что проживал с наследодателем, то нужно предоставить свидетельские показания, приглашенных в судебное заседание, письменные доказательства такие, как квитанции об оплате коммунальных платежей.

В случае, когда наследодатель заявляет о психических расстройствах наследодателя на момент составления завещания, нужно предоставить результаты посмертной судебно-психиатрической экспертизы завещателя и т. п.

"Нюансов много. Поэтому, чтобы определить шансы на победу в суде и правильно обратиться в суд по поводу обжалования права на наследство и признать его за собой, желательно, чтобы этот процесс сопровождал профессиональный адвокат, который хорошо разбирается в этих вопросах и должным образом проанализирует конкретную ситуацию, приняв в дальнейшем лучшее для клиента решение", - говорит Тетеря.

Кто имеет право на наследство по закону (фото: legalaid.gov.ua)