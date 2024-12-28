Як відрізнити справжню червону ікру від підробки: прості і точні способи

Червона ікра є продуктом преміум-класу, і її підробка - поширене явище. Часто замість натуральної ікри продають штучну, виготовлену з желатину, або змішують натуральний продукт із низькоякісними замінниками. Споживання такої ікри може не тільки розчарувати, а й нашкодити здоров’ю.

Ознаки натуральної червоної ікри

Зовнішній вигляд:

Справжня ікра має однорідний колір та прозорі оболонки. Зерна повинні бути цілими, округлими та без пошкоджень. У підробленої ікри зерна часто однакові за розміром і мають неприродно яскравий або тьмяний колір.

Смак:

Натуральна ікра має помірно солоний смак із легкою рибною ноткою. Підробка може бути надто солоною, мати желатинову текстуру або залишати хімічний присмак.

Запах:

Натуральна ікра пахне свіжою рибою, але запах не повинен бути різким або неприємним. Підробки часто мають хімічний або надто штучний запах.

Текстура:

Справжня ікра "лопається" при натисканні, утворюючи характерний звук і випускаючи рідкий вміст. Підробка, виготовлена з желатину, просто розжовується і не має характерного "вибуху".

Домашні способи перевірки

Перевірка у воді:

Покладіть кілька ікринок у склянку теплої води. Натуральна ікра залишиться цілою, а підробка з желатину розчиниться або втратить форму, також можуть з'явитися масляні плями. У справжній ікрі багато білка, тому вода має стати каламутно-білою.

Тест на нагрівання:

Якщо підроблену ікру нагріти, вона почне танути або втрачати форму. Натуральна ікра залишиться незмінною.

УФ-світло:

Натуральна ікра має м’яке червонувате або помаранчеве світіння під ультрафіолетовою лампою, тоді як штучна може світитися неприродно яскраво.

Як обрати ікру в магазині?

Перевіряйте упаковку. Обирайте продукт у скляній або металевій банці з зазначенням виробника, дати виготовлення та терміну зберігання.

Звертайте увагу на склад. У натуральній ікрі має бути тільки ікра, сіль та мінімум консервантів (зазвичай Е200 або Е211).

Ціна. Справжня ікра не може коштувати надто дешево. Занадто низька ціна - сигнал підозри.

Імітована ікра. Це вже не зовсім штучна ікра, однак замість горбуші, кети, форелі або сьомги беруть ікру щуки, тріски, мойви або палтуса.

На банці має бути: дата виготовлення (до 2 років), відомості про виробника, індекс рибної промисловості.

Акції. не варто спокушатися на знижену ціну та акції, бо це переважно ікра неналежної якості або та, в якої закінчився термін придатності. Її фасують в нові банки й знову продають. Така ікра буде хлюпати при струшуванні, а ікринки будуть тріснуті.

Чи варто довіряти ярмаркам та ринкам?

Ризик купити підробку на ярмарках і відкритих ринках вищий, ніж у магазинах із сертифікованою продукцією. Якщо купуєте ікру "на вагу", вимагайте сертифікати якості.

Не варто також замовляти ікру поштою. Хороший виробник або продавець ніколи не погодиться відправляти такий продукт, бо буде остерігатися претензій.

Ікра має зберігатися при температурі від -2 до -4 градусів, а при транспортуванні поштою дотримуватися такого температурного режиму неможливо.