Как отличить настоящую красную икру от подделки: простые и точные способы

Красная икра является продуктом премиум-класса, и ее подделка - распространенное явление. Часто вместо натуральной икры продают искусственную, изготовленную из желатина, или смешивают натуральный продукт с низкокачественными заменителями. Потребление такой икры может не только разочаровать, но и навредить здоровью.

Признаки натуральной красной икры

Внешний вид:

Настоящая икра имеет однородный цвет и прозрачные оболочки. Зерна должны быть целыми, округлыми и без повреждений. У поддельной икры зерна часто одинаковые по размеру и имеют неестественно яркий или тусклый цвет.

Вкус:

Натуральная икра имеет умеренно соленый вкус с легкой рыбной ноткой. Подделка может быть слишком соленой, иметь желатиновую текстуру или оставлять химический привкус.

Запах:

Натуральная икра пахнет свежей рыбой, но запах не должен быть резким или неприятным. Подделки часто имеют химический или слишком искусственный запах.

Текстура:

Настоящая икра "лопается" при нажатии, образуя характерный звук и выпуская жидкое содержимое. Подделка, изготовленная из желатина, просто разжевывается и не имеет характерного "взрыва".

Домашние способы проверки

Проверка в воде:

Положите несколько икринок в стакан теплой воды. Натуральная икра останется целой, а подделка из желатина растворится или потеряет форму, также могут появиться масляные пятна. В настоящей икре много белка, поэтому вода должна стать мутно-белой.

Тест на нагревание:

Если поддельную икру нагреть, она начнет таять или терять форму. Натуральная икра останется неизменной.

УФ-свет:

Натуральная икра имеет мягкое красноватое или оранжевое свечение под ультрафиолетовой лампой, тогда как искусственная может светиться неестественно ярко.

Как выбрать икру в магазине?

Проверяйте упаковку. Выбирайте продукт в стеклянной или металлической банке с указанием производителя, даты изготовления и срока хранения.

Обращайте внимание на состав. В натуральной икре должна быть только икра, соль и минимум консервантов (обычно Е200 или Е211).

Цена. Настоящая икра не может стоить слишком дешево. Слишком низкая цена - сигнал подозрения.

Имитированная икра. Это уже не совсем искусственная икра, однако вместо горбуши, кеты, форели или семги берут икру щуки, трески, мойвы или палтуса.

На банке должно быть: дата изготовления (до 2 лет), сведения о производителе, индекс рыбной промышленности.

Акции. Не стоит обольщаться сниженной ценой или акциями, потому что это преимущественно икра ненадлежащего качества или та, у которой истек срок годности. Ее фасуют в новые банки и снова продают. Такая икра будет хлюпать при встряхивании, а икринки будут треснутые.

Стоит ли доверять ярмаркам и рынкам?

Риск купить подделку на ярмарках и открытых рынках выше, чем в магазинах с сертифицированной продукцией. Если покупаете икру "на развес", требуйте сертификаты качества.

Не стоит также заказывать икру по почте. Хороший производитель или продавец никогда не согласится отправлять такой продукт, потому что будет остерегаться претензий.

Икра должна храниться при температуре от -2 до -4 градусов, а при транспортировке по почте соблюдать такой температурный режим невозможно.