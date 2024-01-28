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Як відрізнити реальний голод від "примарного", щоб не переїдати

Як зрозуміти, який голод не треба тамувати їжею (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Не кожен голод потрібно тамувати їжею. Іноді це відчуття спровоковане не фізіологічною потребою поїсти, а через стрес, візуалізацію страв та звукові ефекти. Тож дуже важливо навчитись розрізняти справжній голод від "примарного".

Про те, як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

Що треба знати про голод

"Голод більш просте поняття, апетит же повʼязаний з діяльністю харчового центру в гіпоталамусі та корі. Їжа йде на побудову м'язів, нервових закінчень, кісток, мозок, імунну систему, кровотворення та безліч реакцій, тільки тоді, коли справжній - фізіологічний, справжній голод мисливця-збирача", - каже експерт.

Види голоду:

  • фізіологічний: коли хочеться вже поїсти, відчуття  - "голодний як вовк"
  • клітинний: тілу бракує нутрітивного харчування - брак мікроелементів, одноманітна рафінована їжа
  • гормональний: внаслідок коливань цукру, інсулінорезистентності, лептину, низького дофаміну, збої у щитоподібній залозі
  • голод (або апетит), навколишнього середовища - виникає, коли побачили смачну їжу
  • рецепторний: тіло недоотримує смаки (гіркий, кислий, солодкий). Одноманітність раціону/відсутність смаків, прянощів, трав, ягід у стравах
  • голод біоритмів - у циркадні піки вироблення гормонів з'являється бажання поїсти

Що таке "примарний" голод

За словами Голобородько, примарний голод може виникати, коли є візуалізація їжі.

"Проти запаху свіжого хліба, кави, смаженого бекону чи випічки з корицею, ваніллю встояти неможливо. За таким же принципом працюють магазини, салони, авіакомпанії, які замовляють неймовірні комбо ароматів для клієнтів. Це справжній голод? Ні", - пояснює нутриціолог.

Також вона зазначає, що "примарний" голод можуть провокувати звукові ефекти - звук розпакування чипсів, розривання пакетів, звук відкорковування пляшки тощо.

"Голод за розкладом - якщо звикли їсти 5 разів на день. Тіло любить ритм, організм любить звички, головне дати корисні", - каже експерт.

Буває також емоційний голод. Коли людині нудно, сумно, тужливо, самотньо, вона хоче винагородити себе їжею.

"Клітинний голод виникає, коли організму в раціоні не вистачає якогось мікро- або макроелемента. Він доволі тваринний та інтуїтивний, не ігноруйте його", - радить Голобородько.

Стрес також може провокувати голод. У таких випадках людині особливо хочеться швидкої енергії - цукрів та вуглеводів. Але краще дати мозку правильні жири.

"Голод байдикування" - це звичка щось пожувати перед ТБ, під час перегляду серіалів", - каже нутриціолог.

Вона зазначає, що ще буває нічний голод, який в основному виникає від нераціонально розподіленого раціону, некоректного сніданку, часу їжі або самої дієти. У такому випадку треба подумати, що людина робить не так і відкоригувати раціон.

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