Как отличить реальный голод от "призрачного", чтобы не переедать

Не каждый голод нужно утолять едой. Иногда это ощущение спровоцировано не физиологической потребностью поесть, а из-за стресса, визуализации блюд и звуковых эффектов. Поэтому очень важно научиться отличать настоящий голод от "призрачного".
О том, как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
"Голод более простое понятие, аппетит же связан с деятельностью пищевого центра в гипоталамусе и коре. Еда идет на построение мышц, нервных окончаний, костей, мозг, иммунную систему, кроветворение и множество реакций, только тогда, когда настоящий - физиологический, настоящий голод охотника-собирателя", - говорит эксперт.
Виды голода:
По словам Голобородько, призрачный голод может возникать, когда есть визуализация еды.
"Против запаха свежего хлеба, кофе, жареного бекона или выпечки с корицей, ванилью устоять невозможно. По такому же принципу работают магазины, салоны, авиакомпании, заказывающие невероятные комбо ароматов для клиентов. Это настоящий голод? Нет", - объясняет нутрициолог.
Также она отмечает, что "призрачный" голод могут провоцировать звуковые эффекты - звук распаковки чипсов, разрыв пакетов, звук откупорки бутылки и т. д.
"Голод по расписанию - если привыкли есть 5 раз в день. Тело любит ритм, организм любит привычки, главное дать полезные", - говорит эксперт.
Бывает также эмоциональный голод. Когда человеку скучно, грустно, тоскливо, одиноко, он хочет вознаградить себя едой.
"Клеточный голод возникает, когда организму в рационе не хватает какого-либо микро- или макроэлемента. Он достаточно животный и интуитивный, не игнорируйте его", - советует Голобородько.
Стресс также может провоцировать голод. В таких случаях человеку особенно хочется быстрой энергии - сахаров и углеводов. Но лучше дать мозгу правильные жиры.
"Голод бездельничанья" - это привычка что-то пожевать перед ТВ, при просмотре сериалов", - говорит нутрициолог.
Она отмечает, что бывает еще ночной голод, который в основном возникает от нерационально распределенного рациона, некорректного завтрака, времени еды или самой диеты. В таком случае нужно подумать, что человек делает не так и откорректировать рацион.
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