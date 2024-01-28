Как отличить реальный голод от "призрачного", чтобы не переедать

Не каждый голод нужно утолять едой. Иногда это ощущение спровоцировано не физиологической потребностью поесть, а из-за стресса, визуализации блюд и звуковых эффектов. Поэтому очень важно научиться отличать настоящий голод от "призрачного".

О том, как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Что нужно знать о голоде

"Голод более простое понятие, аппетит же связан с деятельностью пищевого центра в гипоталамусе и коре. Еда идет на построение мышц, нервных окончаний, костей, мозг, иммунную систему, кроветворение и множество реакций, только тогда, когда настоящий - физиологический, настоящий голод охотника-собирателя", - говорит эксперт.

Виды голода:

физиологический: когда хочется уже поесть, ощущение - "голодный как волк"

клеточный: телу не хватает нутритивного питания - нехватка микроэлементов, однообразная рафинированная пища

гормональный: вследствие колебаний сахара, инсулинорезистентности, лептина, низкого дофамина, сбоев в щитовидной железе

голод (или аппетит), окружающей среды - возникает, когда увидели вкусную пищу

рецепторный: тело недополучает вкусы (горький, кислый, сладкий). Однообразие рациона/отсутствие вкусов, пряностей, трав, ягод в блюдах

голод биоритмов - в циркадные пики выработки гормонов появляется желание поесть

Что такое "призрачный" голод

По словам Голобородько, призрачный голод может возникать, когда есть визуализация еды.

"Против запаха свежего хлеба, кофе, жареного бекона или выпечки с корицей, ванилью устоять невозможно. По такому же принципу работают магазины, салоны, авиакомпании, заказывающие невероятные комбо ароматов для клиентов. Это настоящий голод? Нет", - объясняет нутрициолог.

Также она отмечает, что "призрачный" голод могут провоцировать звуковые эффекты - звук распаковки чипсов, разрыв пакетов, звук откупорки бутылки и т. д.

"Голод по расписанию - если привыкли есть 5 раз в день. Тело любит ритм, организм любит привычки, главное дать полезные", - говорит эксперт.

Бывает также эмоциональный голод. Когда человеку скучно, грустно, тоскливо, одиноко, он хочет вознаградить себя едой.

"Клеточный голод возникает, когда организму в рационе не хватает какого-либо микро- или макроэлемента. Он достаточно животный и интуитивный, не игнорируйте его", - советует Голобородько.

Стресс также может провоцировать голод. В таких случаях человеку особенно хочется быстрой энергии - сахаров и углеводов. Но лучше дать мозгу правильные жиры.

"Голод бездельничанья" - это привычка что-то пожевать перед ТВ, при просмотре сериалов", - говорит нутрициолог.

Она отмечает, что бывает еще ночной голод, который в основном возникает от нерационально распределенного рациона, некорректного завтрака, времени еды или самой диеты. В таком случае нужно подумать, что человек делает не так и откорректировать рацион.