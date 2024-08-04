Как отличить мертвое растение от просто сухого: простые, но эффективные лайфхаки

Растения являются живыми организмами, и, как все живые организмы, они со временем умирают. Важно вовремя понять, что ваше растение уже не будет жить или приближается к этому, чтобы не тратить на него ресурсы и не подвергать риску другие растения из-за возможных инфекций. Как это понять?

Комнатные растения

Если ваше растение стало коричневым и сухим, возможно, пора проститься с ним. Можете попытаться обильно полить ее, обрезать коричневые листья и посмотреть, появятся ли новые побеги через несколько недель.

Важно обратить внимание на корни. Если корни покрыты плесенью, зловонные или скользкие, растение мертвое. Если корни просто коричневые и сухие, растение может быть в состоянии покоя. Чтобы это проверить, поцарапайте ветку или корень и посмотрите, зеленые ли они под корой. Если да, растение находится в состоянии покоя и может восстановиться весной с достаточным количеством воды, света и удобрений.

Уличные растения

На улице труднее контролировать погодные условия, поэтому вы можете потерять растения из-за экстремальной жары или холода.

Растения могут быть в состоянии покоя, когда это происходит, поэтому вы узнаете их гибель только тогда, когда они не оживут в теплую погоду.

Если вы находитесь в пике сезона для кустов или кустарников, и они все еще коричневые и не продуктивные, проведите тест на царапину коры, чтобы проверить, жизнеспособны ли они еще.

Другая причина, почему вы можете потерять растения на улице, это болезни, такие как вирусы и грибки. Это более проблематично, поскольку они могут распространяться и во многих случаях оставаться в почве, где способны инфицировать новые растения.

Признаки, на которые следует обращать внимание: коричневые или черные пятна, коричневые или черные кончики листьев или их пожелтение.

Как только это случится, немедленно обрежьте эту растительность, используя секатор, обработанный раствором отбеливателя или уксуса для дезинфекции, и не прикасайтесь к другим растениям обрезками.

Деревья

Сначала осмотрите ствол дерева. Ищите трещины, расщепления или отслоения коры. Это предупредительные знаки.

Растут ли грибы у корней или ствола дерева? Это признак гниения.

Наконец, видите ли вы много веток без активных почек весной? Возможно, у вас мертвое дерево, и вам нужно запросить услуги специалиста по обрезке деревьев, чтобы проверить здоровье вашего.