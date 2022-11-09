Як відновити документ про вищу освіту під час війни: інструкція

Під час евакуації часто можуть губитися важливі документи для працевлаштування чи просто ті, які вас ідентифікують. Серед них може бути й диплом про здобуту вищу освіту.
Однак в Україні на такі випадки розробили чіткий алгоритм дій.
Про це повідомляють у Telegram-каналі Міністерства реінтеграцій.
Якщо ваш навчальний заклад розміщений на тимчасово непідконтрольній території, документ про освіту можна сформувати в "Дії".
Може бути так, що навчальний заклад, який видав диплом, вже не діє. У такому разі заяву про відновлення диплома разом з пакетом документів слід направити до МОН України: Зробити це можна двома способами:
Наступним кроком МОН визначає вищий навчальний заклад, який буде займатися відновленням втраченого диплома. Для підтвердження документа ВНЗ може використати його копію, архівну довідку про навчання чи виписку з журналу видачі документів.
Для того, щоб відновити документ про здобуту вищу освіту, вам потрібно подати:
Особа, що досягла 14-річного віку, може безоплатно сформувати в "Дії" такі документи:
Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію.
Там будуть показуватися всі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним QR-кодом.
Фото: РБК-Україна
Раніше ми розповідали, як українці можуть відновити втрачений паспорт.
Читайте також, як зареєструвати дитину, яка народилася на тимчасово окупованій території.