Как восстановить документ о высшем образовании во время войны: инструкция

Как восстановить документ о высшем образовании?

Если ваше учебное заведение расположено на временно неподконтрольной территории, документ об образовании можно сформировать в "Дії".



Может быть так, что учебное заведение, выдавшее диплом, уже не действует. В таком случае заявление о восстановлении диплома вместе с пакетом документов следует направить в МОН Украины: Сделать это можно двумя способами:

почтой по адресу: 01135, г. Киев, пр. Победы, 10

на электронную почту ez@mon.gov.ua

Следующим шагом МОН определяет высшее учебное заведение, которое будет заниматься восстановлением утраченного диплома. Для подтверждения документа ВУЗ может использовать его копию, архивную справку об обучении или выписку из журнала выдачи документов.

Какие документы нужно предоставлять?

Для того чтобы восстановить документ о полученном высшем образовании, вам нужно подать:

копию паспорта

копию идентификационного кода

справку из полиции в случае похищения или утери

копию диплома и приложения к нему, если он есть

объявление из газеты о признании диплома недействительным

квитанцию об оплате

Как сформировать диплом в "Дії"?

Лицо, достигшее 14-летнего возраста, может безвозмездно сформировать в "Дії" следующие документы:

о базовом среднем образовании

о полном общем среднем образовании

о профессиональном (профессионально-техническом образовании)

о профессиональном высшем образовании

о высшем образовании (научная степень)

Для создания заказа на формирование документа и его использования нужно установить приложение и пройти электронную идентификацию.

Там будут отображаться все данные о документе лица, содержащиеся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, вместе с уникальным QR-кодом.

Фото: РБК-Украина