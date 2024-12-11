Як розпалити пристрасть у стосунках під час сірих та холодних днів: 4 простих поради

Коли дні стають коротшими, а рутина захоплює вас із головою, стосунки можуть втратити ту іскру, яка раніше змушувала серце битися частіше. Але не варто засмучуватися - пристрасть можна повернути!

Як знову розпалити пристрасть у стосунках, попри холодну погоду та втому, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Експерт радить почати з чогось простого, наприклад - зробити щось несподіване для вашого партнера.

"Це не обов’язково має бути щось грандіозне. Напишіть маленьку записку з теплими словами, приготуйте його улюблену страву чи запросіть на спонтанну прогулянку. Такі дрібниці показують, що ви цінуєте і думаєте про нього чи неї", - радить Віталій Курсік.

Додайте новизни у ваші будні - часто рутина вбиває емоції, тому важливо час від часу пробувати щось нове.

"Це може бути спільне заняття - наприклад, уроки танців чи кулінарії, нова настільна гра або навіть екскурсія в сусіднє містечко. Нові враження освіжають не лише ваші будні, але й ваші стосунки", - підкреслює фахівець.

Також він радить не забувати про такі важливі елементи фізичної близькості, як обійми та поцілунки.

"І, звісно, не забувайте про фізичну близькість. У рутині ми інколи забуваємо про прості, але важливі речі - обійми, поцілунки, дотики. Вони створюють відчуття тепла й довіри. Запаліть свічки, поставте улюблену музику, розслабтесь і просто насолоджуйтесь моментом разом", - каже експерт.

Також він поділився важливим секретом, який допоможе запалити іскру у стосунках.

"Говоріть про свої бажання. Часто саме через мовчання між людьми виникає холод. Розкажіть, чого вам хочеться, що вас хвилює чи чого бракує. Відверті розмови можуть стати тим містком, який поверне пристрасть у ваші стосунки", - радить Віталій Курсік.

І пам’ятайте: усе починається з вас. Якщо ви готові додати трохи тепла у ваші дні, ваш партнер обов’язково відчує це і підтримає.