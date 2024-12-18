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Как восстановить близость после долгой разлуки: какие 4 шага нужно сделать

Среда 18 декабря 2024 20:20
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Как восстановить близость после долгой разлуки: какие 4 шага нужно сделать Какие 4 шага помогут восстановить близость в паре после долгой разлуки (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Разлука бывает сложной. Она часто приносит и грусть, и тревогу, и ощущение, что вы немного отдалились друг от друга. Но хорошая новость в том, что все можно исправить, если есть желание и немного терпения.

Что поможет восстановить близость с партнером после долгой разлуки, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Начните с разговора

Просто сядьте вместе и поговорите. Поделитесь тем, как вы пережили это время отдельно, что вам было сложно или, возможно, даже приятно. Главное - быть искренними.

"Не бойтесь сказать, что скучали или, наоборот, что сначала чувствовали себя немного непривычно. Дальше - не спешите", - советует эксперт.

Восстановление близости - это не гонка

"Дайте себе время привыкнуть друг к другу. Возможно, стоит начать с маленьких, простых вещей: вместе приготовить ужин, прогуляться по парку или посмотреть любимый фильм. Такие моменты помогают вспомнить, что вас объединяет", - объясняет Виталий Курсик.

Не забывайте о прикосновениях

Это могут быть нежные объятия, поцелуй в щеку или даже просто держание за руки.

"Иногда простой физический контакт говорит больше, чем тысячи слов. Но делайте это так, как комфортно обоим - важно прислушиваться к партнеру", - говорит специалист.

И последнее - не стесняйтесь вместе мечтать

Спланируйте что-то на будущее: маленький уик-энд, новое хобби или даже просто вечер на двоих. Совместные планы создают ощущение единства.

"Восстановление близости - это о любви, поддержке и желании быть вместе. Если вы оба этого хотите, у вас точно все получится!" - отмечает Виталий Курсик.

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