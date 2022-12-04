Як відмовити людині у проханні та не відчувати свою провину за тверде "ні"

Багато людей не вміють відмовляти у проханнях і змушені надавати послуги чи допомагати. А якщо вони знаходять у собі сили відповісти "ні", то довго потім відчувають провину.

Чому так важко відмовити

Найчастіше це відбувається через певне виховання. Або ж людина за натурою чуйна і добра, а прямі прохання змушують її погоджуватися навіть там, де вона могла б зі спокійною совістю відмовитися.

Іноді люди при відмовах починають себе терзати, вони вважають себе егоїстами або їх мучить страх, що після відмови на них можуть образитися або розсердитися.

І вони погоджуються, бо начальник сказав – щоб не втратити роботу. Відзиваються на прохання батьків чи літніх родичів – щоб не вислуховувати нотації. Не можуть сказати "ні" друзям чи колегам - щоб не псувати стосунки.

Саме страх втратити мир і добрі стосунки змушує найчастіше наступати собі на горло та погоджуватися надати послугу, допомогти чи щось виконати.

Як правильно відмовляти

Не зациклюйтесь на негативі. Будьте об'єктивними та аргументуйте свою відмову м'яко. Пам'ятайте, що ваше "ні" необов'язково призведе до катастрофи. Якщо ви звернете увагу на діалоги інших людей, то помітите, що "ні" рідко викликає образу або псує стосунки.

Запропонуйте інший варіант. Цей спосіб допоможе вам уникнути провини за свою відмову, надасть альтернативу людині, що просить. Ви абсолютно не зобов'язані змінювати власні плани, щоб догодити іншій людині. Інший варіант може бути як з вашою участю, так і зовсім компромісний варіант. Якщо він не підійде прохачеві - то вашої провини в тому немає. Ви зробили все, що було у ваших силах.

Не виправдовуйте свою відмову. Не намагайтеся виправдовуватися та перераховувати причини, чому ви не можете зробити те, про що вас просять. Така позиція теж спричинить почуття провини. Найчастіше ми реагуємо на реакцію іншої людини, а чи не на ситуацію загалом. Ви маєте право відмовити й без жодних пояснень. Адекватна людина не ображатиметься за те, що у вас є своє життя.

Замініть слово "ні" на інше. Багатьох людей лякає не так сама відмова, скільки слово "ні". Тому можна перефразувати. Наприклад, ви б хотіли допомогти колезі, але цю тему ви знаєте поверхово. Ви б з радістю допомогли, але на цей час чи цей день у вас вже є домовленості, і ви підведете інших людей.

Будьте впевнені у відмові та говоріть впевнено. Коли хочете відмовити, подумайте, чому саме ви кажете "ні". Ви не хочете когось образити, у вас є свої плани. І ви не стаєте егоїстом, якщо не відгукуєтесь на прохання. Навіть ваша втома – аргумент. Тому при відмові говоріть твердо і впевнено, щоб той, хто просить, розумів, що це чітке "ні". Часом відповісти відмовою – це вибрати себе та захищати свої кордони.

Говоріть "ні" не людині, а її проханню. Зробіть акцент на тому, що ви відмовляєте не людині, а тільки її проханню. "Супер, що ти вирішив мене покликати, але я цього дня ніяк не зможу", "Я співчуваю твоїй ситуації, але зараз я не зможу тобі допомогти", "Це чудово, що ти звернувся саме до мене, але я не настільки в темі, щоб допомогти тобі. Можна вибрати різні формулювання, які дадуть зрозуміти співрозмовнику, що у вас із ним стосунки хороші, але його прохання ви задовольнити не можете.