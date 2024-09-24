Як відмити витяжку від застарілого жиру та кіптяви: дієві способи для блиску

Як чистити витяжку від жиру

Щоб відчистити витяжку на кухні від жиру та кіптяви, потрібно почистити фільтри, внутрішнє та зовнішню частину приладу. Проте спочатку вимкніть витяжний вентилятор і повністю від'єднайте його від мережі, щоб мінімізувати ризик травмування.

Якщо ви щойно закінчили готувати, зачекайте, доки витяжка повністю охолоне після вимкнення живлення. Чистити витяжку, жировий фільтр і лопаті вентилятора рекомендовано кожні 6 місяців. Якщо ви готуєте щодня, розгляньте можливість чищення принаймні щомісяця.

Почистити фільтр

Жировий фільтр зазвичай розташований на нижній стороні витяжки. Від'єднайте всі важелі або защіпки, які утримують фільтр на місці, і обережно витягніть брудний фільтр.

Більшість фільтрів виймаються без особливих зусиль, але сильне накопичення масла може призвести до того, що деякі фільтри застрягнуть. Проведіть ножем по краях, щоб послабити жир.

Якщо у вас виникли проблеми зі зняттям жирового фільтра, зверніться до посібника користувача, щоб знайти інформацію для вашої конкретної марки та моделі.

Чистити фільтр витяжки від жиру радять таким способом:

наповніть раковину гарячою водою так, щоб вона повністю покривала фільтр;

влийте у воду 15 мл засобу для миття посуду, а потім помістіть фільтр у раковину;

насипте на фільтр велику кількість харчової соди;

залиште фільтр на 15-30 хвилин - якщо ви не чистили фільтр роками, можливо, вам доведеться залишити його замочуватися до години;

використовуйте неабразивну губку або щітку з м'якою щетиною, щоб видалити залишки жиру.

Після цього промийте фільтр гарячою водою і дайте йому повністю висохнути на повітрі. Якщо ваш фільтр можна мити в посудомийній машині, покладіть його в наступне завантаження посуду.

Якщо після висихання на фільтрі все ще залишився жир, повторіть процес замочування. Якщо у вас вугільні фільтри, вам не потрібно їх чистити. Однак їх потрібно регулярно замінювати - більшість виробників рекомендують встановлювати нові вугільні фільтри через 120 годин використання, тобто через 3-6 місяців.

Почистити лопаті вентилятора

Чисті лопаті вентилятора працюють ефективніше, забезпечуючи кращу вентиляцію та подовжуючи термін служби витяжки.

Спочатку витріть видимий жир, обираючи засіб відповідно до рівня забруднення:

Легке накопичення жиру: використовуйте пасту з харчової соди та вологу неабразивну губку або ганчірку з мікрофібри, щоб видалити видимий жир.

Сильне накопичення жиру: нанесіть тонкий шар рідкого мила для посудомийної машини або кухонного знежирювача на проблемні ділянки, залиште розчин на 15-30 хвилин.

Видаліть надлишки засобу вологою губкою і витріть рушником. Намагайтеся не розпилювати мийний розчин у внутрішню частину вентилятора - замість цього використовуйте вологу або суху губку, намагаючись не натискати на деталі.

Якщо ви помітили сміття на лопатях вентилятора та двигуні, скористайтеся пилососом з насадкою-щіткою, щоб видалити його.Протираючи вентилятор, намагайтеся не натискати на нього, щоб не пошкодити витяжний вентилятор.

Почистьте витяжку зовні

Щоб позбутися жиру на зовнішньому боці витяжки, почистьте її з содовою пастою. Змішайте 136 г харчової соди з 30-44 мл води, зачерпніть трохи пасти вологою губкою і протріть кожну частину витяжки.

Як альтернативу харчовій соді, рекомендують використовувати рідину для миття посуду і теплу воду. Крім цього, для очищення зовнішньої сторони витяжки можна використовувати кухонний знежирювач у вигляді спрею.

Якщо витяжка знімається, вимийте її в раковині з пастою з харчової соди або милом для посуду і водою. Ретельно витріть витяжку кухонним рушником або серветкою з мікрофібри.

Якщо після висихання витяжка залишається липкою, вимийте її вдруге, щоб видалити залишки жиру. Витяжку, яка виготовлена з неіржавної сталі, радять відполірувати сухою ганчіркою з мікрофібри, щоб видалити плями від жорсткої води.