Как отмыть вытяжку от устаревшего жира и копоти: действенные способы для блеска

Как чистить вытяжку от жира

Чтобы отчистить вытяжку на кухне от жира и копоти, нужно почистить фильтры, внутреннюю и внешнюю часть прибора. Однако сначала выключите вытяжной вентилятор и полностью отсоедините его от сети, чтобы минимизировать риск травмирования.

Если вы закончили готовить, подождите, пока вытяжка полностью остынет после отключения питания. Очищать вытяжку, жировой фильтр и лопасти вентилятора рекомендовано каждые 6 месяцев. Если вы готовите каждый день, рассмотрите возможность чистки по крайней мере ежемесячно.

Очистить фильтр

Жировой фильтр обычно находится на нижней стороне вытяжки. Отсоедините все рычаги или защелки, удерживающие фильтр на месте, и осторожно извлеките грязный фильтр.

Большинство фильтров вынимаются без особого труда, но сильное накопление масла может привести к тому, что некоторые фильтры застряют. Проведите ножом по краям, чтобы ослабить жир.

Если у вас возникли проблемы с удалением жирового фильтра, обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти информацию для вашей конкретной марки и модели.

Чистить фильтр вытяжки от жира советуют следующим способом:

наполните раковину горячей водой так, чтобы она полностью покрывала фильтр;

влейте в воду 15 мл моющего средства, а затем поместите фильтр в раковину;

насыпьте на фильтр большое количество пищевой соды;

оставьте фильтр на 15-30 минут - если вы не чистили фильтр годами, возможно, вам придется оставить его замачиваться до часа;

используйте неабразивную губку или щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки жира.

После этого промойте фильтр горячей водой и дайте ему полностью высохнуть на воздухе. Если фильтр можно мыть в посудомоечной машине, положите его в следующую загрузку посуды.

Если после высыхания на фильтре остался жир, повторите процесс замачивания. Если у вас есть угольные фильтры, вам не нужно их чистить. Однако их нужно регулярно заменять - большинство производителей рекомендуют устанавливать новые угольные фильтры через 120 часов использования, то есть через 3-6 месяцев.

Почистить лопасти вентилятора

Чистые лопасти вентилятора работают более эффективно, обеспечивая лучшую вентиляцию и продлевая срок службы вытяжки.

Сначала протрите видимый жир, выбирая средство в соответствии с уровнем загрязнения:

Легкое накопление жира: используйте пасту из пищевой соды и влажную неабразивную губку или тряпку из микрофибры, чтобы удалить видимый жир.

Нанесите тонкий слой жидкого мыла для посудомоечной машины или кухонного обезжиривателя на проблемные участки, оставьте раствор на 15-30 минут.

Удалите излишки средства влажной губкой и протрите полотенцем. Старайтесь не распылять моющий раствор во внутреннюю часть вентилятора - вместо этого используйте влажную или сухую губку, стараясь не нажимать на детали.

Если вы заметили мусор на лопастях вентилятора и двигателе, используйте пылесос с насадкой-щеткой, чтобы удалить его. Протирая вентилятор, старайтесь не нажимать на него, чтобы не повредить вытяжной вентилятор.

Почистите вытяжку снаружи

Чтобы избавиться от жира на внешней стороне вытяжки, почистите ее с содовой пастой. Смешайте 136 г пищевой соды с 30-44 мл воды, зачерпните немного пастый влажной губкой и протрите каждую часть вытяжки.

В качестве альтернативы пищевой соде рекомендуют использовать жидкость для мытья посуды и теплую воду. Кроме этого, для очистки наружной стороны вытяжки можно использовать кухонный обезжириватель в виде спрея.

Если снимается вытяжка, вымойте ее в раковине с пастой из пищевой соды или мылом для посуды и водой. Тщательно протрите вытяжку кухонным полотенцем или салфеткой из микрофибры.

Если после высыхания вытяжка остается липкой, вымойте ее вторично, чтобы удалить остатки жира. Вытяжку, изготовленную из нержавеющей стали, советуют отполировать сухой тряпкой из микрофибры, чтобы удалить пятна от жесткой воды.