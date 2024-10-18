Як відмити неіржавну мийку без подряпин на поверхні: поради домогосподинь

Як чистити мийку з неіржавної сталі правильно

Ретельно очищення кухонної мийки з неіржавної сталі складається з декількох важливих кроків.

Обов'язково видалити сміття

Витягніть з мийки будь-який посуд, приладдя або сміття. Також утилізуйте залишки їжі. Переконайтеся, що всі залишки їжі видалені і зі зливного отвору раковини. В іншому випадку, це призведе до розмазування бруду або випадкових подряпин мийки.

Сполоснути мийку перед чищенням

Промийте раковину, щоб видалити прилиплі залишки їжі. Не забудьте намочити кран і стільницю навколо нього. Якщо їжа не відстає від поверхні, нанесіть на неї трохи мила для посуду і змийте гарячою водою.

Не використовувати абразиви

Ніколи не використовуйте дротяну вату, абразивну подушечку та навіть жорсткі щітки для чищення мийки з неіржавної сталі. Це може залишити подряпини на поверхні.

Не мити агресивною хімією

Агресивна хімія, а також абразивні порошки можуть залишити на поверхню мийки з неіржавної сталі плями, або призвести до потьмяніння. Зокрема, не рекомендують використовувати такі засоби:

відбілювач та інші засоби, що містять хлор

засоби для чищення скла, що містять аміак,

засоби для чищення духовок

Не слід чистити мийку з неіржавної сталі відбілювачем (ілюстративне фото: GettyImages)

Помити з засобом для миття посуду

Засіб для миття посуду ефективно видаляє бруд та жир від залишків їжі та напоїв, водночас не роз'їдаючи матеріал. Щоб почистити мийку з неіржавної сталі цим засобом, просто нанесіть рідину на поверхню губкою, легко потріть поверхню, а потім змийте піну теплою водою.

Посипати содою

Щоб почистити мийку з неіржавної сталі, рекомендують використовувати соду. Це м'який і натуральний абразив, який допомагає відчистити плями і залишки їжі, не дряпаючи поверхню. Зволожену поверхню мийки потрібно посипати содою та зачекати.

Коли сода набуде консистенції пасти від взаємодії з водою, мийку потрібно протерти. Змочіть ганчірку або губку з мікрофібри і потріть соду навколо раковини, зосереджуючись на ділянках з плямами або відкладеннями від води.

Протирати м'якою щіткою

Використовуйте м'яку або середню нейлонову щітку для чищення, щоб втирати харчову соду або інший засіб в напрямку металевих волокон. Зубна щітка добре підходить для вузьких місць і складних поворотів навколо приладу, стільниці та зливу.

Інші безпечні засоби для чищення мийки з неіржавної сталі - м'які губки або ганчірки.

Для миття неіржавної сталі слід використовувати м'які губки (ілюстративне фото: GettyImages)

Попшикати оцтом

Кислотність оцту ефективно розчиняє кальцієві відкладення, які спричиняють появу водяних плям. До того ж рідина є дієвим природним дезінфекційним засобом.

Для цього потрібно розпилити нерозбавлений оцет на поверхню, а за декілька хвилин промити мийку. Також можна попшикати оцтом соду, що посилить ефективність домашнього засобу для чищення.

Потерти лимоном

Натуральні кислоти, що містяться в лимоні, допомагають розщеплювати плями та додають аромату свіжості. Просто розріжте лимон навпіл і потріть зрізом по всій поверхні раковини.

Завжди змивати засоби для чищення

Щоб не залишити мильних плям, після очищення мийки з неіржавної сталі необхідно ретельно промити поверхню. Крім цього, для забезпечення блискучої поверхні без патьоків, можна використовувати дистильовану воду.

Витирати після миття

Для того, щоб запобігти утворенню плям від жорсткої води, після ретельного очищення завжди витирайте мийку м'якою ганчіркою або губкою.