7 речей, які ніколи не слід зберігати під кухонною мийкою

Шафа під кухонною мийкою часто перетворюється на простір для зберігання купи різноманітних речей, що зрештою призводить до безладу. Але деякі речі зберігати під мийкою не слід в будь-якому разі.

Про те, які речі не варто зберігати під кухонною мийкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Real Simple .

Продукти

Експерти з організації простору рекомендують підшукати інше місце продуктам, що зберігаються під раковиною. Нерідко труби умивальників можуть протікати, тож повітря в шафі має тенденцію бути надто вологим і сирим.

Через це їжа - навіть якщо вона закрита - може запліснявіти або зіпсуватися. Сирість також може приваблювати паразитів і жуків, тому краще зберігати їжу в холодильнику або коморі.

Порожні пляшки

Ймовірно, під вашою кухонною раковиною є принаймні одна або дві майже порожні пляшки.

Незалежно від того, чи це спрей для чищення ванної кімнати, який ви використали менше одного разу, чи засіб, яким ви користуєтесь лише зрідка, наприклад, засіб для чищення латуні - їм місце у смітнику.

Старі інструменти для прибирання

Нерідко під раковиною можна знайти старі ганчірки або меламінову губку, яка вже стерлася. Через те, що цю кухонну шафку прибирають рідше, ніж інші поверхні, легко забути про речі, які в ній зберігаються.

Рекомендують час від часу оглядати шафу та викидати старі губки, щітки для прибирання та ганчірки. Адже з часом, накопичуючи бруд, інструменти для прибирання просто не виконують свою функцію.

Додаткові засоби для прибирання

Незалежно від того, чи це додаткова банка скрабу для чищення, чи коробка губок, професійні організатори простору осель пропонують переосмислити, де ви зберігаєте ці предмети.

Шафа під кухонною раковиною, певно, одне з найбільш "популярних" місць для зберігання. Зазвичай сюди складають основні засоби для прибирання, пакети для сміття та рушники для посуду, і це місце може швидко стати неорганізованим.

Щоб підтримувати порядок та швидко знаходити потрібне, радять перемістити зайве мило для рук, великі пакети для сміття та засоби для чищення в місце з більшим простором для зберігання.

Речі, які не використовуються

Хоча ви могли покладати великі надії на багатофункціональний очищувач, якщо річ не використовується, немає сенсу зберігати її - це лише призводить до захаращення.

Все, що не використовується в побуті, краще перепродати, віддати, або, якщо річ зламана - полагодити або викинути.

Кухонні рушники

Хоча шафа під раковиною здається логічним місцем для зберігання зайвих кухонних рушників, цього робити не рекомендують. Кухонні рушники не повинні бути під раковиною, якщо вони не призначені лише для прибирання.

За словами експертів з клінінгу, рушники для рук і посуду слід зберігати в чистому сухому місці, наприклад, у шухляді.

Вази

Багато людей зберігають вази під кухонною мийкою - цей декор може займати досить багато місця. Хоча може здаватися, що простору шафи під раковиною вистачає, згодом це призведе до безладу.

Тож краще знайдіть для ваз інше місце. Крім цього, пропонують залишити лише декілька найулюбленіших, а решті знайти новий дім.