Как отмыть нержавеющую мойку без царапин на поверхности: советы хозяек

Как чистить мойку из нержавеющей стали правильно

Тщательная очистка кухонной мойки из нержавеющей стали состоит из нескольких важных шагов.

Обязательно удалить мусор

Выньте из мойки любую посуду, приборы или мусор. Также утилизируйте остатки пищи. Убедитесь, что все остатки пищи также удалены из сливного отверстия раковины. В противном случае это приведет к размазыванию грязи или случайным царапинам мойки.

Сполоснуть мойку перед чисткой

Промойте раковину, чтобы удалить прилипшие остатки пищи. Не забудьте смочить кран и столешницу вокруг него. Если еда не отстает от поверхности, нанесите на нее немного мыла для посуды и смойте горячей водой.

Не использовать абразивы

Никогда не используйте проволочную вату, абразивную подушечку и даже жесткие щетки для чистки мойки из нержавеющей стали. Это может оставить царапины на поверхности.

Не мыть агрессивной химией

Агрессивная химия, а также абразивные порошки могут оставить на поверхность мойки из нержавеющей стали пятна или привести к потускнению. В частности, не рекомендуют использовать следующие средства:

отбеливатель и другие средства, содержащие хлор

средства для чистки стекла, содержащие аммиак,

средства для чистки духовки

Не следует чистить отбеливатель из нержавеющей стали (иллюстративное фото: GettyImages)

Помыть со средством для мытья посуды

Средство для мытья посуды эффективно удаляет грязь и жир от остатков пищи и напитков, не разъедая материал. Чтобы почистить мойку из нержавейки этим средством, просто нанесите жидкость на поверхность губкой, легко потрите поверхность, а затем смойте пену теплой водой.

Посыпать содой

Чтобы почистить мойку из нержавеющей стали, рекомендуется использовать соду. Это мягкий и натуральный абразив, помогающий отчистить пятна и остатки пищи, не царапая поверхность. Увлажненную поверхность мойки нужно посыпать содой и подождать.

Когда сода приобретет консистенцию пасты от взаимодействия с водой, мойку нужно протереть. Смочите тряпку или губку из микрофибры и потрите соду вокруг раковины, сосредотачиваясь на участках с пятнами или отложениями от воды.

Протирать мягкой щеткой

Используйте мягкую или среднюю нейлоновую щетку, чтобы втирать пищевую соду или другое средство в направлении металлических волокон. Зубная щетка хорошо подходит для узких мест и сложных поворотов вокруг прибора, столешницы и слива.

Другие безопасные средства для чистки мойки из нержавеющей стали - мягкие губки или тряпки.

Для мытья нержавеющей стали следует использовать мягкие губки.

Попшикать уксусом

Кислотность уксуса эффективно растворяет кальциевые отложения, которые влекут за собой появление водяных пятен. К тому же жидкость является действенным природным дезинфицирующим средством.

Для этого нужно распылить неразбавленный уксус на поверхность, а через несколько минут промыть мойку. Также можно попшикать уксусом соду, что усилит эффективность домашнего чистящего средства.

Потереть лимоном

Содержащиеся в лимоне натуральные кислоты помогают расщеплять пятна и придают аромату свежести. Просто разрежьте лимон пополам и потрите срезом по всей поверхности раковины.

Всегда смывать чистящие средства

Чтобы не оставить мыльных пятен, после очищения мойки из нержавеющей стали необходимо тщательно промыть поверхность. Кроме этого, для обеспечения блестящей поверхности без подтеков, можно использовать дистиллированную воду.

Вытирать после мытья

Для того чтобы предотвратить образование пятен от жесткой воды, после тщательной очистки всегда вытирайте мойку мягкой тряпкой или губкой.