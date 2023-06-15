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Як відлякати птахів від черешні або вишні: перевірені методи, які врятують урожай

Як захистити черешні від птахів (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Врожаю вишень та черешень чекаєте не тільки ви, але й птахи-шкідники. Варто вчасно захистити дерева від птахів, щоб зберегти плоди.

Які птахи їдять черешню та як їх ефективно відлякати - читайте на Styler нижче.

Головні шкідники

Найактивнішими мисливцями за плодовими деревами є горобці, шпаки, сойки, синички та омелюхи.

Варто пам'ятати, що птахи об'їдають черешню дуже швидко, а інколи можуть взагалі позбавити врожаю. Також вони пошкоджують гілки дерев.

Як захистити дерева

Повітряний змій

Таку дитячу іграшку можна використовувати і для захисту плодових дерев. Потрібно взяти повітряного змія, прикріпити до стовбура дерева і коли його вітер підніматиме вгору, то птахи сприйматимуть його як загрозу.

Блискучі предмети

Для такого способу потрібно взяти старі диски або фольгу та розвісити на деревах. Зокрема, сонячні промені відбиватимуться на цих предметах і відлякуватимуть птахів.

Насичені запахи

Можна обробити плодові дерева розчинами часнику, хвої або цитрусових. Все через насичений запах, який не люблять птахи.

Укриття дерев

Цей лайфхак вважають одним з найефективніших. У садових магазинах продають безліч сіток для укриття дерев від птахів. Зазвичай, вони мають зелений колір, тому не вплинуть на зовнішній вигляд саду та не перешкоджатимуть дозріванню плодів.

Як позбутися черв’яків в черешні

Їсти червиву черешню все-таки неприємно. А витягувати черв’ячка з кожної ягідки - заняття копітке.

Найпростіший і працюючий спосіб - залити ягоди на кілька годин холодною водою з сіллю. Черв’ячки вилізуть, і черешню можна спокійно їсти або консервувати.

Раніше ми повідомляли, коли категорично не можна їсти черешню.

Також ми писали, як вибрати найсмачнішу і солодку черешню.

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