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Как отпугнуть птиц от черешни или вишни: проверенные методы, которые спасут урожай

Как защитить черешню от птиц (фото: pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Урожая вишен и черешен ждете не только вы, но и птицы-вредители. Следует вовремя оградить деревья от птиц, чтобы сохранить плоды.

Какие птицы едят черешню и как их эффективно отпугнуть - читайте на Styler ниже.

Главные вредители

Самыми активными охотниками за плодовыми деревьями являются воробьи, скворцы, сойки, синички и омелюхи.

Следует помнить, что птицы объедают черешню очень бистро, а иногда могут вообще лишить урожая. Также они повреждают ветки деревьев.

Как защитить деревья

Воздушный змей

Такую детскую игрушку можно использовать и для защиты плодовых деревьев. Нужно взять воздушного змея, прикрепить к стволу дерева и когда его ветер будет поднимать вверх, птицы будут воспринимать его как угрозу.

Блестящие предметы

Для такого способа нужно взять старые диски или фольгу и развесить на деревьях. В частности, солнечные лучи будут отражаться на этих предметах и будут отпугивать птиц.

Насыщенные запахи

Можно обработать плодовые деревья растворами чеснока, хвои или цитрусовых. Все из-за насыщенного запаха, который не любят птицы.

Укрытие деревьев

Этот лайфхак считается одним из самых эффективных. В садовых магазинах продается множество сеток для укрытия деревьев от птиц. Обычно они имеют зеленый цвет, поэтому не повлияют на внешний вид сада и не будут препятствовать созреванию плодов.

Как избавиться от червей в черешне

Есть червивую черешню все-таки неприятно. А вытаскивать червячка из каждой ягодки - занятие кропотливое.

Самый простой и работающий способ - залить ягоды на несколько часов холодной водой с солью. Червячки вылезут, и черешню можно спокойно есть или консервировать.

Раньше мы сообщали, когда категорически нельзя есть черешню.

Также мы писали, как выбрать самую вкусную и сладкую черешню.

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