Як відлякати голубів від вашого балкона: найпростіші та найдоступніші способи

Окрім цього, послід голубів може роз'їдати поверхні та випромінювати у спекотні дні неприємний запах.

Голуби, які уподобали ваш балкон, дах будинку або терасу, можуть завдати маси незручностей і неприємностей. Вони не тільки створюють шум, але весь простір після їхнього "візиту" забруднений екскрементами птахів, у яких можуть бути бактерії, мікроби та грибки.

Які прості та доступні способи допоможуть вам відлякати птахів від свого житла – читайте у матеріалі нижче.

Фольга

Наріжте смужками фольгу і розвісьте по всьому периметру балкона або підвіконня. Фольга блищатиме, шарудітиме і голубам це точно не сподобається.

Старі компакт-диски

Зберіть старі компакт-диски, які вам не знадобляться. Розвісьте їх із зовнішньої та внутрішньої сторони балкона у вигляді гірлянди. Блиск дисків відлякуватиме птахів, а зовнішній вигляд балкона не постраждає.

Приймач

Поставте ближче до балкона або підвіконня радіоприймач. Щоразу, коли голуби вас відвідуватимуть, вмикайте його на повну потужність. Птахам гучні звуки не сподобаються, і вони полетять. Будьте обережні – гучні звуки можуть викликати роздратування й у сусідів.

Вода

Облийте птахів зі шланга або іншого пристосування - це відіб'є і пернатих нахлібників бажання наближатися до балкону або тераси.

Перець

Розсипте по балкону пшоно з гострим перцем або суху гірчицю. Після таких ласощів голуби почнуть обходити ваш будинок стороною. Спеціями можна посипати місця, де голуби люблять сидіти.

Ще голуби не переносять запах кориці – змішайте її з водою та полийте всі місця, куди сідають птахи. Можна розсипати порошок по всьому балкону чи підвіконню.

Бляшані банки

Зберіть старі жерстяні банки та розвісьте на балконі. Від вітру вони стикатимуться і створюватимуть неприємний шум.

Опудало ворони

Голуби не дружать з воронами і їх побоюються, а отже, не селитимуться поблизу. У садових магазинах є різні птахи із пластмаси – ворони, яструби, сови.

Таке опудало має бути понад 0,5 м заввишки, інакше голуби не сприйматимуть птаха всерйоз.

Освіжувач повітря

Встановіть автоматичний освіжувач повітря з різким запахом, наприклад цитрусових. Птахи забудуть дорогу до вашої оселі.

Флюгер

Поставте на даху будинку, на терасу або біля балкона флюгер, який шумітиме і блищатиме - це відлякує птахів.

Вазелін

Щоб голуби не сідали на підвіконня, намажте його вазеліном або олією. Їм буде незручно приземлятися на слизьку поверхню.

Фарба

Пофарбуйте підвіконня срібною фарбою або наклейте шматочки фольги - блиск відлякуватиме птахів.

Повітряні кулі

Різнокольорові предмети, що розвіваються, для голубів стануть відмінним відлякувачем. Повісьте кульки на перилах та птахи швидко почнуть шукати інше місце.

Ефірні олії

Птахи та комахи не переносять інтенсивний запах ефірних олій. Розпорошіть трохи олії евкаліпта або м'яти на дах, підвіконня, балкон та будь-яке інше місце, куди голуби люблять прилітати.

Повторюйте процедуру раз на кілька днів, оскільки запахи швидко вивітрюються. Олію можна розбавити з водою і налити в розпилювач.

Оцет

Сильний запах оцту птиці відчують здалеку і швидко передумають ставати вашими сусідами.