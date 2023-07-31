Как отпугнуть голубей от вашего балкона: самые простые и доступные способы

Кроме этого, помет голубей может разъедать поверхности и источать в жаркие дни неприятный запах.

Голуби, которые облюбовали ваш балкон, крышу дома или террасу, могут причинить массу неудобства и неприятностей. Они не только создают шум, но все пространство после их "визита" загрязнено экскрементами птиц, в которых могут быть бактерии, микробы и грибки.

Какие простые и доступные способы помогут вам отпугнуть птиц от своего жилья - читайте в материале ниже.

Фольга

Нарежьте фольгу полосками и развесьте по всему периметру балкона или подоконника. Фольга будет блестеть, шуршать и голубям это точно не понравится.

Старые компакт-диски

Соберите старые компакт-диски, которые вам уже не понадобятся. Развесьте их с внешней и внутренней стороны балкона в виде гирлянды. Блеск дисков будет отпугивать птиц, а внешний вид балкона не пострадает.

Приемник

Поставьте поближе к балкону или на подоконник радиоприемник. Каждый раз, когда голуби будут вас посещать, включайте его на полную мощность. Птицам громкие звуки не понравятся, и они улетят. Будьте осторожны - громкие звуки могут вызвать раздражение и у соседей.

Вода

Окатите птиц из шланга или другого приспособления - это отобьет и пернатых нахлебников желание приближаться к вашему балкону или террасе.

Перец

Рассыпьте по балкону пшено с острым кайенским перцем или сухую горчицу. После такого лакомства голуби начнут обходить ваш дом стороной. Специями можно также посыпать места, где голуби любят сидеть.

Еще голуби не переносят запах корицы - смешайте ее с водой и полейте все места, куда садятся птицы. Можно рассыпать порошок по всему балкону или подоконнику.

Жестяные банки

Соберите старые жестяные банки и развесьте их на балконе. От ветра они будут сталкиваться и создавать неприятный шум.

Чучело вороны

Голуби не дружат с воронами и их опасаются, а значит не будут селиться поблизости. В садовых магазинах есть различные птицы из пластмассы - вороны, ястребы, совы.

Такое чучело должно быть более 0,5 м в высоту, иначе голуби не будут воспринимать птицу всерьез.

Освежитель воздуха

Установите автоматический освежитель воздуха с резким запахом, например, цитрусовых. Птицы забудут дорогу к вашему жилью.

Флюгер

Поставьте на крыше дома, на террасу или возле балкона флюгер, который будет шуметь и блестеть - это отпугивает птиц.

Вазелин

Чтобы голуби не садились на подоконник, намажьте его вазелином или растительным маслом. Им будет неудобно приземляться на скользкую поверхность.

Краска

Покрасьте подоконник серебряной краской или наклейте кусочки фольги - блеск будет отпугивать птиц.

Воздушные шары

Развевающиеся разноцветные предметы для голубей станут отличным отпугивателем. Повесьте шары на перилах и птицы быстро начнут искать другое место.

Эфирные масла

Птицы и насекомые не переносят интенсивный запах эфирных масел. Распылите немного масла эвкалипта или мяты на крышу, подоконник, балкон и любое другое место, куда голуби любят прилетать.

Повторяйте процедуру раз в несколько дней, так как запахи быстро выветриваются. Масло можно разбавить с водой и налить в распылитель.

Уксус

Сильный запах уксуса птицы почувствуют издалека и быстро передумают становиться вашими соседями.