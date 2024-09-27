12 речей, які багаті люди ніколи не роблять

Кожен соціально-економічний клас має свій спосіб життя. Люди з нижчими доходами часто живуть від зарплати до зарплати. У той час як заможні люди зазвичай мають більше фінансової стабільності і здатні накопичувати заощадження. Які погані звички багаті люди засуджують?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про хибні фінансові практики, від яких відмовилися багаті люди.

Не заощаджувати на випадок надзвичайних ситуацій

"Гроші - це як страхова сітка," - пояснює інвесторка Сана Хайр. Люди з більшими статками завжди мають фінансовий запас на непередбачені ситуації, на відміну від тих, хто живе впритул.

Накопичувати борги

Багаті люди використовують борги як інструмент для будівництва свого капіталу, а не для того, щоб потрапляти у боргові пастки з високими відсотками. Бідні люди, навпаки, часто стикаються з кредитами, які важко погасити.

Жити тільки сьогоднішнім днем

"Гроші - це не лише про сьогодні, але й про завтра," - говорить Хайр. Заможні люди завжди планують наперед, щоб забезпечити фінансовий успіх у майбутньому.

Ігнорувати інвестиції

Інвестування - це, як каже Хайр, "посадка насіння для вашого капіталу." Багаті люди мають різноманітні можливості для інвестицій, які допомагають їхнім грошам рости.

Брати кілька кредитів одночасно

Заможні люди рідко звертаються за кількома кредитами одночасно, оскільки мають достатньо ресурсів. Бідні ж часто беруть кредити з різних джерел, що лише поглиблює їх фінансові труднощі.

Витрачати всі гроші одразу

Багаті люди завжди відкладають частину грошей на заощадження, навіть під час великих покупок. Вони не витрачають усе одночасно, як це роблять люди з меншими доходами.

Економія - це непроста наука, який треба вчитися (фото: Freepik.com)

Платити більше податків, ніж необхідно

Хоча багаті люди платять більші суми податків, вони знають, як ефективно використовувати свої кошти, щоб мінімізувати відсоткове навантаження, чого не можуть дозволити собі люди з нижчими доходами.

Ігнорувати здоров'я

Мільйонери розуміють, що погане здоров'я може призвести до зниження продуктивності і великих витрат на лікування. Вони завжди знаходять час для підтримки свого фізичного та психічного добробуту.

Дивитися багато телебачення

Заможні люди віддають перевагу читанню, спорту або саморозвитку замість марнування часу на телебачення. Вони використовують кожен момент продуктивно.

Боятися ризикувати

Мільйонери не залишаються в зоні комфорту, вони беруть на себе ризики для досягнення успіху. Вони розуміють, що без ризику не досягнеш великого успіху.

Відкладати на потім

Мільйонери не чекають, щоб почати діяти. Вони відразу беруться за реалізацію своїх планів, щоб рухатися вперед.

Покладатися на одну джерело доходу

Заможні люди завжди мають кілька джерел доходу, що забезпечує їм фінансову стабільність. Вони вкладають у різні напрямки, щоб уникнути ризику втрати всього.