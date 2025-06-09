Як відкрити приватне вікно браузера всього за кілька секунд: простий лайфхак

Під час запуску браузерів Mozilla Firefox, Google Chrome або Microsoft Edge за замовчуванням відкривається звичайне вікно. Щоб відкрити вікно в режимі інкогніто одним кліком миші, необхідно змінити відповідний ярлик.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Як відкрити вікно браузера в приватному режимі

Для цього скопіюйте ярлик браузера і натисніть правою кнопкою миші на копії. У меню, що з'явилося, виберіть "Властивості", потім у полі "Об'єкт" додайте команду залежно від браузера:

Для Chrome: -incognito

Для Edge: -inprivate

Для Firefox: -private-window.

Варто зазначити, що доповнення має йти відразу після шляху до файлу браузера через пробіл. Після внесення змін натисніть "ОК" і перевірте роботу ярлика.

Зверніть увагу, що Firefox дає змогу запустити тільки одне вікно браузера одночасно і видасть помилку, якщо воно вже відкрито.



Додавши цю команду в налаштування ярлика браузера, можна швидко запускати вікно в приватному режимі одним кліком (фото: IDG)

Альтернативний спосіб

Якщо браузер закріплений на панелі завдань, клацніть правою кнопкою по його іконці та виберіть "Нове приватне вікно" для запуску режиму інкогніто.