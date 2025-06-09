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Как открыть приватное окно браузера всего за несколько секунд: простой лайфхак

Понедельник 09 июня 2025 18:00
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Как открыть приватное окно браузера всего за несколько секунд: простой лайфхак Приватный режим в браузере можно открыть за несколько секунд (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

При запуске браузеров Mozilla Firefox, Google Chrome или Microsoft Edge по умолчанию открывается обычное окно. Чтобы открыть окно в режиме инкогнито одним кликом мыши, необходимо изменить соответствующий ярлык.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Как открыть окно браузера в приватном режиме

Для этого скопируйте ярлык браузера и нажмите правой кнопкой мыши на копии. В появившемся меню выберите "Свойства", затем в поле "Объект" добавьте команду в зависимости от браузера:

  • Для Chrome: -incognito
  • Для Edge: -inprivate
  • Для Firefox: -private-window.

Стоит отметить, что дополнение должно идти сразу после пути к файлу браузера через пробел. После внесения изменений нажмите "ОК" и проверьте работу ярлыка.

Обратите внимание, что Firefox позволяет запустить только одно окно браузера одновременно и выдаст ошибку, если оно уже открыто.

Как открыть приватное окно браузера всего за несколько секунд: простой лайфхак
Добавив эту команду в настройки ярлыка браузера, можно быстро запускать окно в приватном режиме одним кликом (фото: IDG)

Альтернативный способ

Если браузер закреплен на панели задач, кликните правой кнопкой по его иконке и выберите "Новое приватное окно" для запуска режима инкогнито.

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