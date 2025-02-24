Як видихнути стрес: корисні практики від Фонду Ахметова

"Докучлива муха", "Рівень щастя", "Посмішка" та "Лимон" - це лише деякі техніки, які допомагають знижувати емоційне перенапруження. Про його найперші симптоми та вчасну самодопомогу йшлося на вебінарі "Як подолати емоційне вигорання та бути в ресурсі", який організувала Програма "Сирітству - ні!" Фонду Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Запис вебінару тут.

Також після перегляду можна отримати сертифікат слухача, для цього треба звернутися до фахівців Фонду.

"Зі стресом ми зіштовхуємося щодня. Його може спричинити будь-що: інформація, подія, ситуація. Навіть звичайна поїздка на тролейбусі теж може бути стресом", - пояснює Наталія Астахова, практичний психолог у закладах освіти, тренерка кандидатів у сімейні форми, заступник директора Дніпропетровського обласного центру соціальних служб.

За її словами симптомів стресу багато - від відчуття постійної втоми до нав’язливих питань на кшталт "навіщо мені це було?" і самозвинувачення.

"Чим більше стресів - тим вище ризик СЕВ - "Синдрому емоційного вигорання", недуги, яка відносно недавно поповнила Міжнародний класифікатор психічних хвороб. Цей діагноз загрожує людям всіх професіям, але тим хто працює у сфері "людина – людина" - найбільше", - пояснює психологиня.

Щоб уникнути небажаних сценаріїв, треба щодня дбати про своє ментальне здоров’я. Фахівчиня поділилася найбільш доступними і дієвими практиками та вправами, які допомагають вчасно видихати напругу і зустрічати новий день із новими силами.

Слідкуйте за анонсами наступних вебінарів Програми "Сирітству - ні!" Фонду Ріната Ахметова тут.

Фонд Ріната Ахметова всі роки роботи докладає зусиль, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі "Сирітству - ні" вже понад 11 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.