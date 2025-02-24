Как выдохнуть стресс: полезные практики от Фонда Ахметова

"Надоедливая муха", "Уровень счастья", "Улыбка" и "Лимон" - это лишь некоторые техники, которые помогают снижать эмоциональное перенапряжение. О его первых симптомах и своевременной самопомощи шла речь на вебинаре "Как преодолеть эмоциональное выгорание и быть в ресурсе", который организовала Программа "Сиротству - нет!" Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Запись вебинара здесь.

Также после просмотра можно получить сертификат слушателя, для этого надо обратиться к специалистам Фонда.

"Со стрессом мы сталкиваемся ежедневно. Его может вызвать что угодно: информация, событие, ситуация. Даже обычная поездка на троллейбусе тоже может быть стрессом", - объясняет Наталья Астахова, практический психолог в учебных заведениях, тренер кандидатов в семейные формы, заместитель директора Днепропетровского областного центра социальных служб.

По ее словам симптомов стресса много - от ощущения постоянной усталости до навязчивых вопросов вроде "зачем мне это было?" и самообвинения.

"Чем больше стрессов - тем выше риск СЭВ - "Синдрома эмоционального выгорания", недуга, который относительно недавно пополнил Международный классификатор психических болезней. Этот диагноз грозит людям всех профессий, но тем кто работает в сфере "человек - человек" - больше всего", - объясняет психолог.

Чтобы избежать нежелательных сценариев, надо ежедневно заботиться о своем ментальном здоровье. Специалист поделилась наиболее доступными и действенными практиками и упражнениями, которые помогают вовремя выдыхать напряжение и встречать новый день с новыми силами.

Следите за анонсами следующих вебинаров Программы "Сиротству - нет!" Фонда Рината Ахметова здесь.

Фонд Рината Ахметова все годы работы прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротству - нет" уже более 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.