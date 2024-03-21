Як не відчувати себе винним за спокійне життя за кордоном

Бажання допомогти своїй країні, відчуття віддаленості від родини, провина за те, що ти не страждаєш у трагічних обставинах, коли інші не мають такої можливості - переживання біженок та мігранток є складною, навіть контроверсійною темою.

Проаналізуйте, що саме підштовхнуло вас до переїзду

Важливо зрозуміти мотиви перебування в іншій країні крім війни: чи стосуються вони освіти, карʼєри, поліпшення якості життя або інших факторів? Усвідомлення того, що саме вас спонукає, допоможе відчути, чи рішення є обґрунтованим. Памʼятайте, що переїзд за кордон не є остаточним - можна повернутися, якщо це буде необхідно або безпечно.

Будьте на зв’язку з рідними та друзями

Зараз і вам і їм потрібна опора, тож постарайтеся підтримувати близьку й теплу атмосферу в спілкуванні Якщо у вас немає такої можливості, спробуйте знайти "своїх" людей на новому місці - осіб зі схожим досвідом та інтересами.

Як не відчувати провину за життя за кордоном (фото: Freepik)

Беріть участь у соціальному житті за кордоном

Це дозволить збагатити власний досвід та навички, які потім можна передавати й застосовувати у рідній країні. Крім того, активний графік допоможе відірватися від тривожних думок.

Зверніть увагу на свої когнітивні ілюзії

Це емоційні судження, що призводять до хибних висновків. Когнітивні ілюзії посилюють наше почуття провини та тривоги. Навчіться помічати, якими ілюзіями ти користуєшся, а потім придумайте, як переформулювати думку.

Якими бувають когнітивні ілюзії

"Усе або нічого" - чорно-біле мислення "Я сиджу за кордоном, поки мої рідні під обстрілами - значить, я їх зрадила". Якщо переформулювати: "Я за кордоном -значить, я в більшій безпеці, ніж мої рідні, і можу бути опорою для них, допомагати".

Катастрофізми. "Я поїхала, тому в разі потреби моїх батьків ніхто не спасе", "Я не можу контролювати усе. Щось страшне може статися й за моєї присутності, а в безпеці я зможу ефективніше організувати допомогу та приїхати, якщо буде треба".

Емоційне обґрунтовування. "Якщо я так себе почуваю, то це правд", "Я відчуваю провину й сором, отже я погана", "Я відчуваю провину й сором - я можу зробити щось, щоб зменшити це відчуття. Наприклад, займатися волонтерством".

"Ворожіння" на майбутнє. "Мене не чекає нічого доброго за кордоном, а вдома мене вважатимуть чужою", "Я можу займатися розвитком, працювати та допомагати іншим, доки я тут. Побачимо, куди це мене приведе".

Наклеювання ярликів. "Я переїхала за кордон - я зрадниця", "Я переїхала за кордон, мені страшно і соромно".

Читання думок. "Мої друзі та родина перестануть зі мною спілкуватися і ненавидітимуть мене, бо я переїхала", "Я не можу контролювати почуття та емоції інших. У мене була причина виїхати і я зробила цей вибір".