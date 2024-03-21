Как не чувствовать себя виноватым за спокойную жизнь за границей

Желание помочь своей стране, чувство удаленности от семьи, вина за то, что ты не страдаешь в трагических обстоятельствах, когда другие не имеют такой возможности - переживание беженок и мигранток является сложной, даже контроверсионной темой.

Проанализируйте, что именно подтолкнуло вас к переезду

Важно понять мотивы пребывания в другой стране, кроме войны: касаются ли они образования, карьеры, улучшения качества жизни или других факторов? Осознание того, что именно вас побуждает, поможет почувствовать, является ли решение обоснованным. Помните, что переезд за границу не является окончательным - можно вернуться, если это будет необходимо или безопасно.

Будьте на связи с родными и друзьями

Сейчас и вам и им нужна опора, так что постарайтесь поддерживать близкую и теплую атмосферу в общении.

Как не чувствовать вину при жизни за границей (фото: Freepik)

Участвуйте в социальной жизни за рубежом

Это позволит обогатить собственный опыт и навыки, которые можно передавать и применять в родной стране. Кроме того, активный график поможет оторваться от тревожных мыслей.

Обратите внимание на свои когнитивные иллюзии

Это эмоциональные суждения, приводящие к ложным выводам. Когнитивные иллюзии усугубляют наше чувство вины и тревоги. Научитесь замечать, какими иллюзиями ты пользуешься, а потом придумайте, как переформулировать мнение.

Какими бывают когнитивные иллюзии

"Все или ничего" - черно-белое мышление "Я сижу за границей, пока мои родные под обстрелами - значит, я их изменила". Если переформулировать: "Я за границей - значит, я в большей безопасности, чем мои родные, и могу быть опорой для них, помогать".

Катастрофизмы. "Я уехала, поэтому в случае необходимости моих родителей никто не спасет", "Я не могу контролировать все. Что-то страшное может произойти и в моем присутствии, а в безопасности я смогу эффективнее организовать помощь и приехать, если будет нужно".

Эмоциональное обоснование. "Если я так себя чувствую, то это правд", "Я чувствую вину и стыд, так что я плохая", "Я чувствую вину и стыд - я могу сделать что-то, чтобы уменьшить это чувство. Например, заниматься волонтерством".

"гадание" на будущее. "Меня не ждет ничего хорошего за границей, а дома меня сочтут чужой", "Я могу заниматься развитием, работать и помогать другим, пока я здесь. Увидим, куда это меня приведет".

Наклеивание ярлыков. "Я переехала за границу - я предательница", "Я переехала за границу, мне страшно и стыдно".

Чтение мнений. "Мои друзья и семья перестанут со мной общаться и ненавидят меня, потому что я переехала", "Я не могу контролировать чувства и эмоции других. У меня была причина уехать и я сделала этот выбор".