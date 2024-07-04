Як видалити акрилову фарбу з одягу: прості способи і дієві поради

Як видалити акрилову фарбу з одягу покроково

Найбільше шансів вивести плями від акрилової фарби буде, якщо діяти швидко. На жаль, акрилову фарбу майже неможливо повністю видалити після повного висихання, але можна наблизитися до цього.

Найкраще спробувати обережно зішкребти засохлу фарбу з тканини за допомогою скребка, мила та води.

Однак є ймовірність, що метод зішкрябування пошкодить одяг, який ви намагаєтеся очистити, тому краще діяти до того, як пляма висохне.

Що знадобиться для видалення акрилової фарби з одягу

скребок;

рідкий засіб для прання;

ізопропіловий спирт;

нейлонова щітка або стара зубна щітка.

Поки пляма ще волога, обережно зішкребіть фарбу так, щоб не розмазати пляму. Потім обробіть ділянку, дотримуючись наведених нижче кроків.

Протріть пляму від акрилової фарби

Нанесіть рідкий пральний порошок на пляму і м'яко - але швидко - втирайте його. Для того, щоб швидко почистити тканину, можна використовувати як м'яку нейлонову щітку - або ж стару зубну.

Після застосування прального засобу слід ретельно прополоскати забруднену річ у холодній воді і повторити процес стільки разів, скільки потрібно, щоб максимально видалити фарбу.

Нанесіть ізопропіловий спирт

Після прання з рідким засобом радять обробити ділянку ізопропіловим спиртом, щоб переконатися, що пляма видалена з одягу.

За словами представників Arch Art Supplies, ізопропіловий спирт допомагає розчинити стійку акрилову фарбу - проте насамперед протестуйте засіб на невеликій ділянці.

Виперіть одяг в пральній машинці

Після того, як пляма повністю зникне, одяг слід випрати у пральній машині. Налаштуйте цикл, що підходить для забрудненої речі, обираючи холодну воду. Після завершення циклу дайте тканині висохнути на повітрі.

Що не можна використовувати при видаленні акрилової фарби

Хоча існує думка, що засіб для миття вікон, оцет та нашатирний спирт можуть вивести пляму від акрилової фарби, ці засоби не будуть ефективними на нерозчинних плямах.

Також слід уникати промислових розчинників, таких як ацетон і розчинник для фарби.

Хоча обидва розчиняють акрилову фарбу, вони призначені для твердих поверхонь і погано працюють на м'яких, таких як тканина, розчиняючи фабричний барвник.

Крім того, промислові розчинники легкозаймисті - що не надто безпечно.

Також, при видаленні акрилової фарби з тканини не варто занадто терти щіткою тканину - це призведе до видалення не лише плями, а й кольору одягу на забрудненій ділянці, та пошкодженню волокон.