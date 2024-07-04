Как удалить акриловую краску с одежды: простые способы и действенные советы

Как удалить акриловую краску с одежды пошагово

Больше всего шансов вывести пятна от акриловой краски будет, если действовать быстро. К сожалению, акриловую краску почти невозможно полностью удалить после полного высыхания, но можно приблизиться к этому.

Лучше всего попытаться осторожно соскоблить засохшую краску из ткани с помощью скребка, мыла и воды.

Однако есть вероятность, что метод соскребания повредит одежду, которую вы пытаетесь очистить, поэтому лучше действовать до того, как пятно высохнет.

Что понадобится для удаления акриловой краски из одежды

скребок;

жидкое средство для стирки;

изопропиловый спирт;

нейлоновая щетка или старая зубная щетка.

Пока пятно еще влажное, осторожно соскребите краску так, чтобы не размазать пятно. Затем обработайте участок, следуя приведенным ниже шагам.

Протрите пятно от акриловой краски

Нанесите жидкий стиральный порошок на пятно и мягко - но быстро - вотрите его. Для того чтобы быстро почистить ткань, можно использовать как мягкую нейлоновую щетку - или же старую зубную.

После применения стирального средства следует тщательно прополоскать загрязненную вещь в холодной воде и повторить процесс столько раз, сколько нужно, чтобы максимально удалить краску.

Нанесите изопропиловый спирт

После стирки с жидким средством рекомендуют обработать участок изопропиловым спиртом, чтобы убедиться, что пятно удалено из одежды.

По словам представителей Arch Art Supplies, изопропиловый спирт помогает растворить стойкую акриловую краску - однако в первую очередь протестируйте средство на небольшом участке.

Постирайте одежду в стиральной машинке

После того как пятно полностью исчезнет, одежду следует постирать в стиральной машине. Настройте цикл, подходящий для загрязненной вещи, выбирая холодную воду. После завершения цикла дайте ткани высохнуть на воздухе.

Что нельзя использовать при удалении акриловой краски

Хотя существует мнение, что средство для мытья окон, уксус и нашатырный спирт могут вывести пятно от акриловой краски, эти средства не будут эффективными на нерастворимых пятнах.

Также следует избегать промышленных растворителей, таких как ацетон и растворитель для краски.

Хотя оба растворяют акриловую краску, они предназначены для твердых поверхностей и плохо работают на мягких, таких как ткань, растворяя фабричный краситель.

Кроме того, промышленные растворители легковоспламеняющиеся - что не слишком безопасно.

Также, при удалении акриловой краски из ткани не стоит слишком тереть щеткой ткань - это приведет к удалению не только пятна, но и цвета одежды на загрязненном участке и повреждению волокон.