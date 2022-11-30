Як вибрати зубний ополіскувач правильно: зверніть увагу на склад

Для правильного догляду за зубами часом недостатньо хорошої зубної щітки та пасти. І стоматологи рекомендують використовувати зубний ополіскувач. На ринку зараз таких ополіскувачів досить багато й у всіх абсолютно різні призначення.
Як правильно обирати зубний ополіскувач, розповіла лікарка Марія Вороненко.
Дії такого ополіскувача відрізняються залежно від того, які активні речовини входять до його складу.
При використанні ополіскувачів з екстрактом сосни та відваром трав з шавлією, результат впливу на бактерії мало чим відрізнятиметься від використання звичайної води.
Ополіскувач з ромашкою покаже трохи найкращий результат. Але найоптимальніший варіант – засоби з ефірними оліями.
Засоби із вмістом 0,05% цетилпіридинію хлорид використовують для боротьби із запаленням ясен та зменшення зубного нальоту.
Однак такі засоби показують менше ефективності, ніж ополіскувачі з ефірними оліями. Останні справляються зі зменшенням зубного нальоту та допомагають зняти запалення ясен.
Такі ополіскувачі мають антисептичну дію. Але застосовувати їх рекомендується не більше 2 тижнів поспіль, тому що такий засіб суттєво порушує баланс мікрофлори у ротовій порожнині.
Вважається, що такий вид ополіскувача найкраще підходить для щоденного застосування. Ефірні олії не пригнічують росту нормальної мікрофлори в ротовій порожнині, при цьому допомагають знищити більшість шкідливих бактерій.
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