Як вибрати та зварити смачну кукурудзу: головні секрети від шеф-кухарів

Літо в самому розпалі, а отже, на ринках вже повно кукурудзи. Свіжу відварену кукурудзу люблять дорослі та діти. Але секрети її вибору і приготування знають далеко не всі.

Як вибрати кукурудзу на ринку та правильно її приготувати - читайте у матеріалі Styler.

Як вибрати кукурудзу

Ця "цариця полів" ділиться на різні сорти: кормова, кукурудза для попкорну та солодкі сорти, які йдуть у їжу свіжими або для консервації.

При виборі качанів постарайтеся спробувати одне зернятко. Якщо воно солодке та соковите, то можете купувати. Якщо зерна сухі та тверді, то не сподівайтеся, що вона після приготування змінить свій смак.

Найсмачніша кукурудза – зовсім молода. Такі качани загорнуті в зелене листя, а не в жовтуваті. Зерна у молодої кукурудзи молочно-жовті та м'які.

При покупці намагайтеся вибирати качани однакового розміру, щоб вони однаково варилися.

Як правильно готувати кукурудзу

З кожного качана зніміть листя, і складіть качани в каструлю. Для варіння кукурудзи вибирайте каструлю із товстими стінками, можна взяти чавунну.

Листя від качанів можна скласти на дно каструлі. Залийте водою та залиште на 2 години. Потім воду злийте.

У каструлю налийте чисту воду та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння. А після цього киньте туди качани.

Молодій кукурудзі вистачить 20-30 хвилин, зрілішій - 30-40 хвилин. А качани солодкого сорту бондюєль варяться дуже швидко – 10-15 хвилин.

Щоб перевірити готовність, спробуйте на смак пару зерен. Перед тим, як вимкнути вогонь, посоліть. Заздалегідь не додавайте сіль, інакше зерна будуть твердими.

Коли кукурудза зварилася, злийте воду, закрийте кришкою каструлю і загорніть у рушник. Дайте настоятися ще 30 хвилин.

А ось відома телеведуча Лілія Ребрик радить солити вже готову кукурудзу, а ще змастити її вершковим маслом.

Готову кукурудзу можна зберігати у холодильнику, але не більше 3 діб.

Секретні лайфхаки приготування кукурудзи

У мікрохвильовій печі. Візьміть молодий качан, помийте, заберіть листя і загорніть у бавовняний рушник. Потім покладіть на блюдо і поставте в мікрохвильову піч. Поставте таймер на 5 хвилин. Після вимикання одразу дверцята не відчиняйте, дайте качанам охолонути.

На молоці. У такий спосіб можна варити кукурудзу для дітей. А ще він відмінно підходить для більш зрілих качанів. Доведіть воду до кипіння і додайте туди молоко будь-якої жирності (3 частини молока на 1 частину води) та 100 г вершкового масла. Покладіть у молочну воду качани та варіть 6-8 хвилин. Зріліші - до 30 хвилин.