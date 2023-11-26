Як вибрати світильник із датчиком руху, щоб не прогадати з ціною та якістю: огляд товарів

Українці уже готуються до важкої зими, тому скуповують пристрої, які допомагають економити світло, зменшуючи навантаження на мережу. Зараз є попит на світильники із датчиком руху - такі працюють тільки тоді, коли реально у цьому є потреба.
Про те, як вибрати світильник із датчиком руху, пише РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці публікації використали матеріали: Gelius, Unilem та Svetum.
Найчастіше світильники із датчиком руху встановлюється біля вхідних дверей, поруч із ліжком або перед сходами, також часто їх монтують біля входу у підвал чи на горище.
При виборі пристрою варто одразу продумати, де саме ви його монтуватиме, тому що пристрій має мати достатній кут огляду. Стельові призначені для сканування зони в 360 градусів. Їх застосовують для повного контролю приміщення. Вони мають плоску форму і розміщуються на стелях в санвузлах та ванних кімнатах.
А от у кутових та настінних - кут огляду не перевищує 180 градусів. Їх встановлюють у коридорах, на сходах дворівневих квартир. Найчастіше в них є інфрачервоні датчики руху. Кут їх сприйняття - 180 градусів.
Також звертайте увагу на радіус дії світильника з датчиком руху, включаючи час роботи девайсу після вмикання та до моменту відключення світла. У середньому цей параметр має значення меж 3-6 метрів.
Деякі моделі мають додаткові налаштування. Світильник із захистом від вологості варто вибирати для ванної чи санвузла, або ж для монтажу перед вхідними дверима чи при спуску у підвал.
Також варто взяти модель, яка не реагувати на рух тварин, якщо у вас вдома є собака чи кіт, інакше пристрій спрацьовуватиме кожного разу, як тварина наблизиться до зони дії світильника, а це споживатиме додаткову електроенергію.
Важливо враховувати модель пристрою та ціни. Найдешевші пристрої навряд чи прослужать довго і якісно, адже вони не розраховані на тривалий термін роботи, що характеризується неякісними матеріалами.
Якщо хочете розмістити світильник у коморі, наприклад, то варто брати автономні моделі, які працюють на батареях. Їх монтують там, куди важко прокласти електропроводку. Датчики руху в них інфрачервоні. Також часто світильник із акумулятором монтують у шафах чи на кухонних меблях.
При виборі також врахуйте, що світлодіодні світильники з інфрачервоними датчиками скорочують споживання енергії до 90%, тому допоможуть зекономити.
Вартість пристрою залежить від моделі та виробника. Ціни стартують від 240 грн і можуть сягати 3 тис. грн. Такі прилади можна купити у мережах побутових товарів, або в інтернет-магазині.
Гарантійний термін більшості моделей світильників із датчиком руху становить 2 роки.
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