Как выбрать светильник с датчиком движения, чтобы не прогадать с ценой и качеством: обзор товаров

Как выбрать беспроводной светильник с датчиком движения

Чаще светильники с датчиком движения устанавливаются у входной двери, рядом с кроватью или перед лестницей, также часто их монтируют возле входа в подвал или на чердак.

При выборе устройства следует сразу продумать, где именно вы будете его монтировать, так как устройство должно иметь достаточный угол обзора. Потолочные предназначены для сканирования зоны в 360 градусов. Их используют для полного контроля помещения. Они имеют плоскую форму и размещаются на потолках в санузлах и ванных комнатах.

А вот в угловых и настенных - угол обзора не превышает 180 градусов. Их устанавливают в коридорах или на лестнице двухуровневых квартир. Чаще всего у них есть инфракрасные датчики движения. Угол их восприятия - 180 градусов.

Также обращайте внимание на радиус действия светильника с датчиком движения, включая время работы гаджета после включения и до момента отключения света. В среднем этот параметр имеет значение пределов 3-6 метров.

Некоторые модели имеют дополнительные настройки. Светильник с защитой от влажности следует выбирать для ванной или санузла, или для монтажа перед входной дверью или при спуске в подвал.

Также стоит взять модель, которая не реагировать на движение животных, если у вас дома есть собака или кот, иначе устройство будет срабатывать каждый раз, как животное приблизится к зоне действия светильника, а это потребляет дополнительную электроэнергию.

Перед покупкой нужно учесть, какие параметры устройства нужны именно вам (скриншот)

Важно учитывать модель устройства и цены. Дешевые устройства вряд ли прослужат долго и качественно, ведь они не рассчитаны на длительный срок работы, характеризующийся некачественными материалами.

Если хотите разместить светильник в кладовой, например, то следует брать автономные модели, работающие на батареях. Их монтируют там, куда тяжело проложить электропроводку. Датчики движения у них инфракрасные. Также часто светильник с аккумулятором монтируют в шкафах или на кухонной мебели.

При выборе также учтите, что светодиодные светильники с инфракрасными датчиками сокращают энергопотребление до 90%, поэтому помогут сэкономить.

Сколько стоят такие светильники

Стоимость устройства зависит от модели и производителя. Цены стартуют от 240 грн и могут достигать 3 тыс. грн. Такие приборы можно купить в сетях бытовых товаров или в интернет-магазине.

Гарантийный срок большинства моделей светильников с датчиком движения составляет 2 года.

Цены на светильники зависят от модели и производителя устройства (скриншот)