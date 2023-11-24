Как выбрать сочные мандарины, чтобы были сладкими и без косточек: без этих подсказок не обойтись

Есть много разновидностей мандаринов, каждый сорт характеризуется отдельными вкусовыми свойствами. Хотя эти плоды очень похожи между собой, их можно визуально различить.

О том, как выбрать самые сладкие мандарины без косточек, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию 5-Minute Crafts.

Какие бывают разновидности мандаринов

Разновидностей мандаринов много, ниже приводим те, которые самые сладкие и популярные на рынке.

Клементин - это гибрид мандарина и сладкого апельсина. Клементины небольшие, с тонкой кожурой, они слаще большинства мандаринов, и, чаще всего, они без косточек или имеют 1-2 косточки в каждом плоде. Иногда изготовители указывают на этикетке, которая находится на коробке с фруктами, что это не просто мандарины, а клементины.

Медовый мандарин рода Муркотт (Murcott) - это плод среднего размера, может быть приплюснутым сверху и выглядит как шарик, имеет кожуру, которая тяжело снимается, а цвет становится желтовато-оранжевым, когда плоды созревают. Мякоть имеет сочный и насыщенный вкус. Зрительно распознать такой "мандарин" сложно, поэтому обязательно проверяйте наклейки производителя, на них должно быть указано Murcott.

Танжерин считается разновидностью мандарина. Это плоды среднего размера, оранжево-красного цвета с тонкой кожурой, которую легко удалить. Внутри есть косточки, но их немного, а мякоть сладкая. Танжерин легко узнать по форме - этот плод более округл, но с выраженным горлышком в месте прикрепления плода к дереву. Внутри фрукта сладкая и сочная мякоть.

Мандарин сорта Санберст - этот плод имеет достаточно большие размеры по сравнению с другими мандаринами и гибридами, имеет насыщенный ярко-оранжевый цвет, более округлый. У него сочная и сладкая мякоть внутри, несколько косточек, а сам плод легко очищается.

Как распознать самые сладкие разновидности мандарина (скриншот)

Как выбрать сладкие мандарины без косточек

Если вы любите сладкие мандарины без косточек, обратите внимание на мандарины Unshiu (их еще называют сацума) и клементины. Чаще их можно узнать по маленькому размеру и кожуре насыщенного оранжевого цвета, которая легко снимается. Если хотите мандарины без косточек, выбирайте плоды Murcott.

Если мандарин кажется вам слишком легким, не покупайте его. Такой не будет сочным. Также обратите внимание на кожуру: она должна быть плотной. Если она обвисла, это значит, что плод перезрелый.

Осмотрите место, где когда-то была веточка. Оно должно быть белым и мягким. Если оно коричневого цвета, значит, фрукт потерял свою свежесть.

Так выглядят вышеупомянутые сорта мандаринов в разрезе (скриншот)