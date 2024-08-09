Як вибрати штори: усі нюанси по тканині, розміру та стилю

Як вибрати довжину штор

Довжина штор - один із ключових моментів, який варто враховувати. Занадто короткі штори можуть порушити гармонію кімнати та візуально знизити стелю, тоді як занадто довгі виглядатимуть неохайно.

Почніть з вимірювання вікна та висоти стелі. Щоб підібрати потрібну довжину, розмістіть карниз над вікном і виміряйте відстань від його верхнього краю до підлоги. Якщо отримане значення не зовсім збігається зі стандартною довжиною штор, можна трохи підкоригувати висоту карниза.

Потім виміряйте ширину вікна, щоб вирішити, чи вистачить однієї шторної панелі з кожного боку, або краще повісити по дві. Стандартна ширина панелі становить 137 см, і рекомендується додати ще по 30 см з кожного боку, щоб штори не перекривали занадто багато світла.

Які є стилі довжини штор?

Щодо того, як штори мають торкатися підлоги, є три основні варіанти:

Літаючі. Це коли штори трохи підняті над підлогою. Такий стиль виглядає акуратно, елегантно та полегшує їх використання.

Це коли штори трохи підняті над підлогою. Такий стиль виглядає акуратно, елегантно та полегшує їх використання. Із заломом. У цьому випадку штори злегка торкаються підлоги, утворюючи невеликий залом. Це додає розкоші та стилю, але не створює надмірної формальності.

У цьому випадку штори злегка торкаються підлоги, утворюючи невеликий залом. Це додає розкоші та стилю, але не створює надмірної формальності. Зі складками. Для створення м'якого, романтичного вигляду залиште кілька сантиметрів тканини на підлозі, щоб створити ефект "калюжі". Легкі тканини створять затишок, а важкі й насичені кольори додадуть драматизму і вишуканості інтер'єру.

Чим вище підвішені штори, тим вище здаватиметься стеля, що створить ефект простору.

Як вибрати тканину штор

Штори бувають різних тканин - від розкішного оксамиту до спокійного льону. Вибираючи тканину, враховуйте, який вигляд ви хочете створити, і яку практичну функцію повинні виконувати штори. Наприклад, прозорі тканини не підійдуть, якщо ви прагнете затемнити кімнату або заблокувати яскраве ранкове світло.

Штори для затемнення кімнати. Якщо вам потрібні штори, які ефективно блокують світло та допомагають регулювати температуру, вибирайте важкі непрозорі тканини, наприклад, оксамит. Для повного затемнення підійдуть штори з підкладкою.

Якщо вам потрібні штори, які ефективно блокують світло та допомагають регулювати температуру, вибирайте важкі непрозорі тканини, наприклад, оксамит. Для повного затемнення підійдуть штори з підкладкою. Світлопропускні штори. Для тих, хто хоче впустити більше природного світла, ідеальним вибором будуть легкі тканини, як-от бавовна або поліестер. Мереживні штори чудово підійдуть для невеликих вікон, дозволяючи світлу вільно проникати в приміщення.

Для класичного світлого та повітряного вигляду обирайте білі бавовняні або лляні штори в парі з дерев’яними жалюзі. При комбінуванні двох типів віконних оформлень, важливо зберігати простоту в кольоровій гамі, малюнках і текстурах, щоб не перевантажити кімнату.

Штори, що приглушують яскраве світло, але не дуже затіняють кімнату, додають затишок в оселю (фото: Freepik.com)

Як вибрати колір та візерунок штор

Щоб ваші штори дійсно мали гарний вигляд в інтер'єрі, підбирайте їх під колір меблевої оббивки. Вони можуть бути трохи темнішими або світлішими за стіни, але мають виразно виділятися.

Якщо хочете візуально розширити кімнату - вибирайте штори з горизонтальним принтом, а для збільшення висоти стелі підійде вертикальний малюнок.

Однак не варто дотримуватись суворого правила "світле до світлого, темне до темного". Колір штор повинен більше відображати настрій, який ви хочете створити. Якщо ваш диван темний і ви прагнете затишку, обирайте темні штори. Якщо ж хочете створити контраст або освітлити кімнату, світлі штори будуть ідеальним рішенням.

Як вибрати штори для вітальні

Для вітальні одним із найпопулярніших виборів тканини є оксамит через його вагу, структуру та насичену текстуру. Але якщо ваша мета - впустити більше світла, краще підійдуть легші, прозорі тканини.

Штори не обов’язково мають відповідати кольору стін, килима чи оббивки меблів. Вони можуть або гармонійно доповнювати інтер'єр, або створювати контраст. Деякі надають перевагу унікальним кольорам і візерункам, щоб додати візуального інтересу або створити ще одну точку фокусування в кімнаті.