Как выбрать шторы: все нюансы по ткани, размеру и стилю

Как выбрать длину штор

Длина штор - один из ключевых моментов, который следует учитывать. Слишком короткие шторы могут нарушить гармонию комнаты и зрительно снизить потолок, в то время как слишком длинные будут выглядеть неаккуратно.

Начните с измерения окна и высоты потолка. Чтобы подобрать нужную длину, разместите карниз над окном и измерьте расстояние от верхнего края до пола. Если полученное значение не совсем совпадает со стандартной длиной штор, можно немного подкорректировать высоту карниза.

Затем измерьте ширину окна, чтобы решить, хватит ли одной шторной панели с каждой стороны или лучше повесить по две. Стандартная ширина панели составляет 137 см, и рекомендуется прибавить еще по 30 см с каждой стороны, чтобы шторы не перекрывали слишком много света.

Какие есть стили длины штор?

Относительно того, как шторы должны касаться пола, есть три основных варианта:

Летающие. Это когда шторы немного приподняты над полом. Такой стиль смотрится аккуратно, элегантно и облегчает их использование.

Это когда шторы немного приподняты над полом. Такой стиль смотрится аккуратно, элегантно и облегчает их использование. С изломом. В этом случае шторы слегка прикасаются к полу, образуя небольшой залом. Это придает роскошь и стиль, но не создает чрезмерной формальности.

В этом случае шторы слегка прикасаются к полу, образуя небольшой залом. Это придает роскошь и стиль, но не создает чрезмерной формальности. Со складками. Для создания мягкого, романтического вида оставьте несколько сантиметров ткани на полу, чтобы создать эффект "лужи". Легкие ткани создадут уют, а тяжелые и насыщенные цвета придадут драматизму и изысканности интерьера.

Чем выше подвешены шторы, тем выше будет казаться потолок, что создаст эффект пространства.

Как выбрать ткань штор

Шторы бывают разных тканей - от роскошного бархата до спокойного льна. Выбирая ткань, учитывайте, какой вид вы хотите создать, и какую практичную функцию должны выполнять шторы. Например, прозрачные ткани не подойдут, если вы хотите затемнить комнату или заблокировать яркий утренний свет.

Шторы для затмения комнаты. Если вам нужны шторы, которые эффективно блокируют свет и помогают регулировать температуру, выбирайте тяжелые непрозрачные ткани, например бархат. Для полного затмения подойдут шторы с подкладкой.

Если вам нужны шторы, которые эффективно блокируют свет и помогают регулировать температуру, выбирайте тяжелые непрозрачные ткани, например бархат. Для полного затмения подойдут шторы с подкладкой. Светопропускаемые шторы. Для тех, кто хочет уронить больше естественного света, идеальным выбором будут легкие ткани, такие как хлопок или полиэстер. Кружевные шторы отлично подойдут для небольших окон, позволяя свету свободно проникать в помещение.

Для классического светлого и воздушного вида выбирайте белые хлопчатобумажные или льняные шторы в паре с деревянными жалюзи. При комбинировании двух типов оконных оформлений важно сохранять простоту в цветовой гамме, рисунках и текстурах, чтобы не перегрузить комнату.

Шторы, приглушающие яркий свет, но не очень затеняющие комнату, добавляют уют в жилище (фото: Freepik.com)

Как выбрать цвет и узор штор

Чтобы ваши шторы действительно хорошо выглядели в интерьере, подбирайте их под цвет мебельной обивки. Они могут быть немного темнее или светлее стен, но должны отчетливо выделяться.

Если хотите зрительно расширить комнату - выбирайте шторы с горизонтальным принтом, а для увеличения высоты потолка подойдет вертикальный рисунок.

Однако не всегда следует придерживаться строгого правила "светлое к светлому, темное к темному". Цвет штор должен больше отображать настроение, которое вы хотите создать. Если ваш диван темный и вы стремитесь к уюту, выбирайте темные шторы. Если хотите создать контраст или осветить комнату, светлые шторы будут идеальным решением.

Как выбрать шторы для гостиной

Для гостиной одним из самых популярных выборов ткани является бархат из-за его веса, структуры и насыщенной текстуры. Но если ваша цель - впустить больше света, лучше подойдут более легкие, прозрачные ткани.

Шторы необязательно должны соответствовать цвету стен, ковру или обивке мебели. Они могут либо гармонично дополнять интерьер, либо создавать контрастность. Некоторые предпочитают уникальные цвета и узоры, чтобы добавить визуальный интерес или создать еще одну точку фокусировки в комнате.