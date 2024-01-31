Як вибрати шкіряну спідницю під свою фігуру, щоб виглядати стильно, а не смішно

Як вибрати шкіряну спідницю

"Шкіряна спідниця - одна з небагатьох речей, яку сміливо можна носити з усім. Але є нюанс - ця магія не буде діяти, якщо фасон, обʼєм та довжина підібрані неправильно", - каже стилістка.

Вона ділиться кількома порадами по підбору шкіряної спідниці під тип фігури.

"Довжина: мініспідниці без зайвої фурнітури. Вибирайте трапецієподібний варіант, бо міні в обліпку буде і стегна збільшувати, і занадто сексуалізувати образ", - пояснює Шевченко.

Довжина міді підійде жінкам мініатюрного зросту до 164 см, за умови, що обʼєм щиколотки невеликий. В ідеалі спідниця має закінчуватись на найвужчій частині вашої литки, незалежно від зросту.

Як вибрати стильний фасон шкіряної спідниці (фото: Instagram/purpur.stylist)

"Але тут є нюанс: має бути або розріз, або вертикальний декор, ґудзики, наприклад, щоб ніжки здавались довшими, а зріст - більшим", - говорить експерт.

При виборі універсального фасону звертайте увагу на трапецієподібну спідницю, яка не буде щільно обтягувати сідниці. Жінкам з виразною талією варто брати моделі з високою посадкою. Для жінок із типом фігури яблуко або коли трішки виділяється живіт - краще брати середню посадку, трошки вище пупка.

"Вибирайте такі моделі спідниць, щоб мати змогу у них сісти й вільно дихати. Виключення - спідниці-олівці. Але цей фасон у шкірі має гарний вигляд на дівчатах з великим перепадом від талії до стегон", - зазначає Шевченко.

Як вибрати стильний фасон шкіряної спідниці (фото: Instagram/purpur.stylist)

Колір спідниці має відповідати більшій частині вашого гардероба. Якщо у вас переважно світлий одяг - не варто купувати чорну спідницю. Вибирайте цей варіант, якщо в гардеробі багато чорного, темного, або яскравих кольорів.

"Кольорові спідниці в шкірі розкішні, але червону, зелену, рожеву купуйте тоді, коли цей колір є основою вашого гардероба або це 2-га чи 3-тя спідниця зі шкіри", - наголошує стиліст.

Як вибрати стильний фасон шкіряної спідниці (фото: Instagram/purpur.stylist)

Якщо хочете створити універсальний образ, то вибирайте шкіряні спідниці із мінімумом фурнітури.

"Знову ж таки, універсальний варіант - це гладенька шкіра без зайвого декору. І памʼятайте, що будь-який горизонтальний декор - шви, ґудзики, кишені - будуть збільшувати вам стегна. Так само як і фактура. Шкіра під пітона - це дуже гаряче, але підійде жінкам з вузькими стегнами, що хочуть їх збільшити", - пояснює стиліст.

Олена Шевченко поділилась порадами, як вибрати ідеальну шкіряну спідницю (фото: Instagram/purpur.stylist)