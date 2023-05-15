Як вибрати полуницю на ринку: "без хімії", смачну, солодку та соковиту

Колір

При покупці звертайте увагу на те, щоб ягоди були однорідного яскравого червоно-рожевого кольору. На плодах не повинно бути пом'ятости чи нерівностей.

Якщо ягоди сильно червоні або мають інтенсивно темно-червоний колір, то вона в самому піку стиглості або вже перестигла. Ягода ціла і не м'ята - її потрібно вжити відразу після покупки. Якщо ви хочете, щоб вона постояла хоча б день-два в холодильнику, таку купувати не варто.

Не варто вибирати ягоди неприродного яскравого кольору - чим вона яскравіша, тим більша ймовірність "хімії".

Зелені плями або білий кінчик – ознаки незрілості плода. Дуже бліда полуниця – теж недозріла. А ще така полуниця зазвичай несолодка.

Звертайте увагу на будь-які плями на ягодах, оскільки вони суттєво знижують термін придатності полуниці.

Форма ягід

Зазвичай полуниця правильної округлої чи подовженої форми – це залежить від сорту. На ягідці мають бути листочки – зеленого кольору. Якщо листя немає, то не беріть таку полуницю - через місце від листя в ягоду могли потрапити мікроби й такі плоди дуже швидко псуються.

Листя має бути тільки зеленого кольору. Сухі чи жовті кажуть, що полуниця була зірвана вже давно. А вживати її можна максимум через три дні після збору.

Якщо між м'якоттю та листям є відстань – полуниця точно солодка. Якщо листя прилягає щільно - ягоди з кислинкою.

Зіпсовані ягоди

Найнебезпечніша річ для полуниці – сіра гнилизна. Збудник сірої гнилі – грибок Botrytis cinerea. На ягодах з'являються сірі плями й сам патоген проникає у тканини м'якоті плода.

Плід починає всихати та перетворюється на сіру грудку. Якщо є хоч найменша ознака сірої гнилі на ягодах – її не можна вживати у їжу.

Аромат

У полуниці має бути насичений аромат. Якщо запаху немає, то, можливо, її зростання прискорили якимись добавками та добривами. Якщо є сторонні чи навіть неприємні запахи – плоди могли обробити хімікатами. Ще це може говорити про неправильне зберігання або початок процесу гниття.

Упаковка

Найкращий варіант – порційні упаковки. Це можуть бути картонні, дерев'яні чи пластикові бокси. У такій тарі ягоди не мнуться і не пускають багато соку.

Як зберігати полуницю

Вдома обов'язково одразу переберіть полуницю. Достатньо однієї зіпсованої ягоди, щоб до вечора половина коробки стала непридатною для вживання. Складіть окремо ягоди, які пом'ялися і повністю цілі. Намагайтеся викладати на суху поверхню в один шар.

М'які ягоди промийте теплою водою - їх можна відразу споживати. Якщо хочете заморозити, то промийте, дайте стекти воді та викладіть сухі ягоди по одній на обробну дошку. Поставте в морозилку, а потім пересипте готові ягоди в пакети для зберігання.