Як вибрати найсмачніші банани: сорт, вигляд і користь для здоров'я

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Найпопулярніші сорти бананів: який обрати

Світ знає понад тисячу сортів бананів, проте у продажу в українських магазинів і на ринках найчастіше можна знайти кілька популярних.

Кавендіш. Найпоширеніший сорт, який зустрічається на полицях супермаркетів (становить понад 95% світового експорту бананів, адже відносно стійкий до хвороб і добре переносить транспортування на великі відстані). Ці банани мають солодкий смак і м’яку текстуру.

Сорт бананів Кавендіш має звичну для нас форму, жовтий колір шкірки при дозріванні (фото: Freepik)

Плантан (Plantain). Тверді й менш солодкі банани, мають більш крохмалисту текстуру. Це група сортів, які вживають переважно в термічно обробленому вигляді (смажені, варені, печені).

Плантани менш солодкі, ніж десертні банани (фото: Freepik)

Червоні банани (Red Dacca). Ці банани мають червонувато-фіолетову шкірку та солодку, злегка малинову м'якоть з ягідним присмаком. Їх зазвичай використовують у десертах.

Червоні банани часто використовують у десертах (фото: wikipedia.org, User Genet)

Карликові банани (baby bananas). Їх ще називають "пальчиковими бананами". Вони невеликі за розміром, з насиченим ароматом і солодким смаком.

Карликові банани менші за розміром, ніж Кавендіш, з більш солодким та ніжним смаком (фото: Freepik)

Блакитна Ява (Blue Java). Це рідкісний сорт. Він отримав свою назву через незвичайний колір шкірки: у незрілому стані вона має блакитний або сріблястий відтінок, який зникає після дозрівання. Цей сорт також відомий як "морозивний банан" (Ice Cream Banana) через свою кремову текстуру і солодкий ванільний смак.

Сорт бананів Блакитна Ява має блакитний відтінок шкірки та смак, що нагадує ванільне морозиво (фото: Freepik)

Грос Мішель (Big Mike). Це один із найвідоміших сортів бананів у минулому. До 1950-х років він був головним комерційним сортом у світі. Але плантації майже повністю були знищені грибком Fusarium. Вважається, що він мав більш насичений та солодкий смак, ніж Кавендіш. Сьогодні його вирощують лише в невеликих кількостях у Карибському басейні і Південній Америці.

Грос Мішель вважається найсмачнішим сортом бананів (фото: wikipedia.org, User Zwifree)

Вибір сорту залежить від ваших вподобань: якщо ви шукаєте щось для перекусу - обирайте Кавендіш або baby bananas, а для кулінарії - плантани.

Як визначити стиглість бананів?

Стиглість бананів можна оцінити за їх кольором і текстурою.

Зелені банани - це недозрілі фрукти. Вони мають щільну текстуру, менш солодкий смак і більше крохмалю. Ідеальні для тих, хто дотримується низьковуглеводної дієти.

Яскраво-жовті банани - найкращий вибір для перекусів або десертів. Вони мають солодкий смак і м’яку текстуру.

Жовті банани з коричневими плямами - максимально стиглі. Вони найсолодші й найсмачніші, ідеальні для смузі, випічки чи вживання в чистому вигляді.

Коричневі банани хоч і виглядають перезрілими, однак такі фрукти відмінно підходять для приготування десертів, оскільки їхня текстура стає кремовою.

Що потрібно знати про якість бананів?

Щоб вибрати якісні банани у магазині, потрібно звертати увагу на кілька ключових факторів.

Пружність. Банан повинен бути достатньо пружним на дотик. Занадто м'які банани, скоріш за все, перезрілі.

Банан повинен бути достатньо пружним на дотик. Занадто м'які банани, скоріш за все, перезрілі. Шкірка. Вона повинна бути гладкою, матовою та щільною. Уникайте бананів з тріщинами, порізами, вм'ятинами або іншими пошкодженнями, а також дивіться, щоб вони не мали слідів плісняви.

Вона повинна бути гладкою, матовою та щільною. Уникайте бананів з тріщинами, порізами, вм'ятинами або іншими пошкодженнями, а також дивіться, щоб вони не мали слідів плісняви. Форма. Якісний банан має бути обтічної, злегка вигнутої форми, без різких ребер. Ребриста форма може свідчити про неповну зрілість.

Якісний банан має бути обтічної, злегка вигнутої форми, без різких ребер. Ребриста форма може свідчити про неповну зрілість. Хвостик. Свіжий банан має зеленуватий або жовтий хвостик. Сухий чи темний хвостик може свідчити про тривалий термін зберігання.

Не варто купувати банани із сірим відтінком шкірки - це ознака того, що фрукти були заморожені й втратили частину своїх корисних властивостей.

Що можна дізнатися з інформації на наліпці (код PLU)?

На бананах часто можна побачити наліпки з кодом PLU (Price Look-Up). Цей код містить інформацію про спосіб вирощування банана.

Чотиризначний код, що починається з 3 або 4 - ознака того, що банан був вирощений за звичайними технологіями з використанням пестицидів та добрив.

П'ятизначний код, що починається з 9 означає, що банан був вирощений органічним способом без використання синтетичних пестицидів та добрив.

П'ятизначний код, що починається з 8 свідчить про те, що банан є генетично модифікованим (ГМО). Зазначимо, що в Україні такі банани зустрічаються вкрай рідко.

Чим корисні банани для здоров’я?

Банани - це не тільки смачний та зручний перекус, але й джерело багатьох корисних речовин, які позитивно впливають на здоров’я.

Джерело енергії

Банани містять природні цукри (глюкозу, фруктозу та сахарозу), які швидко засвоюються організмом та забезпечують його енергією. Це робить їх чудовим вибором для перекусу перед тренуванням або для відновлення сил після фізичних навантажень.

Багаті на калій

Калій - важливий мінерал, який підтримує нормальну роботу серцево-судинної системи, регулює кров'яний тиск та забезпечує передачу нервових імпульсів. Один середній банан містить близько 10% добової норми калію. Регулярне вживання бананів може допомогти знизити ризик розвитку гіпертонії, інсульту та інших серцево-судинних захворювань.

Джерело вітамінів

Банани - це джерело важливих вітамінів:

Вітамін С зміцнює імунну систему, захищає клітини від пошкоджень та сприяє засвоєнню заліза

зміцнює імунну систему, захищає клітини від пошкоджень та сприяє засвоєнню заліза Вітамін В6 (піридоксин) бере участь у багатьох метаболічних процесах, підтримує роботу нервової системи та сприяє утворенню еритроцитів

бере участь у багатьох метаболічних процесах, підтримує роботу нервової системи та сприяє утворенню еритроцитів Вітамін В9 (фолієва кислота) важливий для здоров'я серця та мозку, особливо важливий для вагітних жінок для нормального розвитку плоду.

Вміст клітковини

Банани містять харчові волокна (клітковину), які покращують травлення, запобігають запорам та сприяють відчуттю ситості. Клітковина також допомагає регулювати рівень холестерину в крові.

Покращення настрою

Банани містять триптофан - амінокислоту, яка в організмі перетворюється на серотонін, відомий як "гормон щастя". Серотонін покращує настрій, регулює сон та апетит.

Антиоксиданти

Ці фрукти також містять антиоксиданти, такі як дофамін та катехіни, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами та сприяють запобіганню розвитку хронічних захворювань.

Користь для травлення

Банани можуть поліпшити роботу травної системи, допомогти при розладах шлунково-кишкового тракту, таких як діарея або запор. Вони також можуть допомогти зменшити симптоми печії.

Користь для спортсменів

Завдяки вмісту калію та вуглеводів, банани є чудовим джерелом енергії для спортсменів. Вони допомагають відновити рівень електролітів після тренувань та запобігають м'язовим судомам.

Кому слід бути обережним з вживанням бананів?

Хоча банани є корисним та поживним фруктом для більшості людей, існують певні категорії осіб, яким слід бути обережними з їх вживанням або вживати їх в помірних кількостях.

Люди з цукровим діабетом

Банани містять глюкозу, фруктозу та сахарозу, які можуть підвищувати рівень цукру в крові. Тому людям з діабетом 1 та 2 типу рекомендується контролювати кількість споживаних бананів та враховувати їх у своєму раціоні, консультуючись з лікарем або дієтологом. Краще вживати невеликі порції та віддавати перевагу не зовсім стиглим бананам, які містять менше цукру.

Люди з нирковою недостатністю

Банани багаті на калій, який може накопичуватися в організмі та призводити до серйозних проблем зі здоров'ям у людей з порушеннями функції нирок. Тому, якщо у вас є захворювання нирок, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем щодо допустимої кількості бананів у вашому раціоні.

Люди з синдромом подразненого кишківника

У деяких людей з СПК банани можуть викликати здуття живота, газоутворення та інші дискомфортні відчуття в кишківнику через вміст олігофруктанів (вид вуглеводів). Якщо ви страждаєте від СПК, слідкуйте за реакцією свого організму на банани та, можливо, обмежте їх споживання.

Люди з алергією на латекс

Існує перехресна реактивність між латексом та деякими фруктами, включаючи банани. Люди з алергією на латекс можуть мати алергічні реакції на банани, такі як свербіж у роті, набряк губ або язика, висипання на шкірі.

Люди з підвищеною в'язкістю крові (схильністю до тромбозу)

Хоча це потребує додаткових досліджень, деякі дані свідчать про те, що надмірне споживання бананів може сприяти згущенню крові. Тому людям з варикозним розширенням вен, тромбофлебітом та іншими захворюваннями, пов'язаними з підвищеною в'язкістю крові, слід вживати банани з обережністю та консультуватися з лікарем.

Діти до 1 року

Хоч банани є корисними для дітей старшого віку, дітям до 1 року рекомендується вводити їх у раціон поступово та в невеликих кількостях, оскільки вони можуть викликати здуття живота та кольки.

Як правильно зберігати банани?

Щоб банани довше залишалися свіжими:

Зберігайте недозрілі зелені банани при кімнатній температурі, поки вони не стануть жовтими.

Не кладіть банани в холодильник, поки вони не дозріють. У холодильнику шкірка може почорніти, але м'якоть залишиться свіжою.

Якщо ви купили велику кількість бананів, можна заморозити їх для приготування смузі чи випічки.

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