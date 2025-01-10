Как выбрать самые вкусные бананы: сорт, вид и польза для здоровья

Содержание

Самые популярные сорта бананов: какой выбрать

Мир знает более тысячи сортов бананов, однако в продаже в украинских магазинах и на рынках чаще всего можно найти несколько популярных.

Кавендиш. Самый распространенный сорт, который встречается на полках супермаркетов (составляет более 95% мирового экспорта бананов, ведь относительно устойчив к болезням и хорошо переносит транспортировку на большие расстояния). У этих бананов сладкий вкус и мягкая текстура.

У сорта бананов Кавендиш привычная для нас форма, желтый цвет кожуры при созревании (фото: Freepik)

Плантан (Plantain). Твердые и менее сладкие бананы, отличаются более крахмалистой текстурой. Это группа сортов, которые употребляют преимущественно в термически обработанном виде (жареные, вареные, печеные).

Плантаны менее сладкие, чем десертные бананы (фото: Freepik)

Красные бананы (Red Dacca). У этих бананов красновато-фиолетовая кожура и сладкая, слегка малиновая мякоть с ягодным привкусом. Их обычно используют в десертах.

Красные бананы часто используют в десертах (фото: wikipedia.org, User Genet)

Карликовые бананы (baby bananas) Их еще называют "пальчиковыми бананами". Они небольшие по размеру, с насыщенным ароматом и сладким вкусом.

Карликовые бананы меньше по размеру, чем Кавендиш, с более сладким и нежным вкусом (фото: Freepik)

Голубая Ява (Blue Java). Это редкий сорт. Он получил свое название из-за необычного цвета кожуры: в незрелом состоянии она бывает голубого или серебристого оттенка, который исчезает после созревания. Этот сорт также известен как "мороженый банан" (Ice Cream Banana) из-за своей кремовой текстуры и сладкого ванильного вкуса.

Сорт бананов Голубая Ява отличается голубым оттенком кожуры и вкусом, напоминающий ванильное мороженое (фото: Freepik)

Грос Мишель (Big Mike). Это один из самых известных сортов бананов в прошлом. До 1950-х годов он был главным коммерческим сортом в мире. Но плантации почти полностью были уничтожены грибком Fusarium. Считается, что у него был более насыщенный и сладкий вкус, чем у Кавендиша. Сегодня его выращивают только в небольших количествах в Карибском бассейне и Южной Америке.

Грос Мишель считается самым вкусным сортом бананов (фото: wikipedia.org, User Zwifree)

Выбор сорта зависит от ваших предпочтений: если вы ищете что-то для перекуса - выбирайте Кавендиш или baby bananas, а для кулинарии - плантаны.

Как определить спелость бананов?

Спелость бананов можно оценить по их цвету и текстуре.

Зеленые бананы - это недозрелые фрукты. Они отличаются плотной текстурой, менее сладким вкусом и большим количеством крахмала. Идеальны для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты.

Ярко-желтые бананы - лучший выбор для перекусов или десертов. У них сладкий вкус и мягкая текстура.

Желтые бананы с коричневыми пятнами - максимально спелые. Они самые сладкие и вкусные, идеальны для смузи, выпечки или употребления в чистом виде.

Коричневые бананы хоть и выглядят перезрелыми, однако такие фрукты отлично подходят для приготовления десертов, поскольку их текстура становится кремовой.

Что нужно знать о качестве бананов?

Чтобы выбрать качественные бананы в магазине, нужно обращать внимание на несколько ключевых факторов.

Упругость. Банан должен быть достаточно упругим на ощупь. Слишком мягкие бананы, скорее всего, перезрелые.

Банан должен быть достаточно упругим на ощупь. Слишком мягкие бананы, скорее всего, перезрелые. Кожура. Она должна быть гладкой, матовой и плотной. Избегайте бананов с трещинами, порезами, вмятинами или другими повреждениями, а также смотрите, чтобы на них не было следов плесени.

Она должна быть гладкой, матовой и плотной. Избегайте бананов с трещинами, порезами, вмятинами или другими повреждениями, а также смотрите, чтобы на них не было следов плесени. Форма. Качественный банан должен быть обтекаемой, слегка изогнутой формы, без резких ребер. Ребристая форма может свидетельствовать о неполной зрелости.

Качественный банан должен быть обтекаемой, слегка изогнутой формы, без резких ребер. Ребристая форма может свидетельствовать о неполной зрелости. Хвостик. У свежего банана зеленоватый или желтый хвостик. Сухой или темный хвостик может свидетельствовать о длительном сроке хранения.

Не стоит покупать бананы с серым оттенком кожуры - это признак того, что фрукты были заморожены и потеряли часть своих полезных свойств.

Что можно узнать из информации на наклейке (код PLU)?

На бананах часто можно увидеть наклейки с кодом PLU (Price Look-Up). Этот код содержит информацию о способе выращивания банана.

Четырехзначный код, начинающийся с 3 или 4 - признак того, что банан был выращен по обычным технологиям с использованием пестицидов и удобрений.

Пятизначный код, начинающийся с 9 означает, что банан был выращен органическим способом без использования синтетических пестицидов и удобрений.

Пятизначный код, начинающийся с 8 свидетельствует о том, что банан является генетически модифицированным (ГМО). Отметим, что в Украине такие бананы встречаются крайне редко.

Чем полезны бананы для здоровья?

Бананы - это не только вкусный и удобный перекус, но и источник многих полезных веществ, которые положительно влияют на здоровье.

Источник энергии

Бананы содержат природные сахара (глюкозу, фруктозу и сахарозу), которые быстро усваиваются организмом и обеспечивают его энергией. Это делает их отличным выбором для перекуса перед тренировкой или для восстановления сил после физических нагрузок.

Богаты калием

Калий - важный минерал, который поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы, регулирует кровяное давление и обеспечивает передачу нервных импульсов. Один средний банан содержит около 10% суточной нормы калия. Регулярное употребление бананов может помочь снизить риск развития гипертонии, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник витаминов

Бананы - это источник важных витаминов:

Витамин С укрепляет иммунную систему, защищает клетки от повреждений и способствует усвоению железа

укрепляет иммунную систему, защищает клетки от повреждений и способствует усвоению железа Витамин В6 (пиридоксин) участвует во многих метаболических процессах, поддерживает работу нервной системы и способствует образованию эритроцитов

участвует во многих метаболических процессах, поддерживает работу нервной системы и способствует образованию эритроцитов Витамин В9 (фолиевая кислота) важен для здоровья сердца и мозга, особенно важен для беременных женщин для нормального развития плода.

Содержание клетчатки

Бананы содержат пищевые волокна (клетчатку), которые улучшают пищеварение, предотвращают запоры и способствуют ощущению сытости. Клетчатка также помогает регулировать уровень холестерина в крови.

Улучшение настроения

Бананы содержат триптофан - аминокислоту, которая в организме превращается в серотонин, известный как "гормон счастья". Серотонин улучшает настроение, регулирует сон и аппетит.

Антиоксиданты

Эти фрукты также содержат антиоксиданты, такие как дофамин и катехины, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами и способствуют предотвращению развития хронических заболеваний.

Польза для пищеварения

Бананы могут улучшить работу пищеварительной системы, помочь при расстройствах желудочно-кишечного тракта, таких как диарея или запор. Они также могут помочь уменьшить симптомы изжоги.

Польза для спортсменов

Благодаря содержанию калия и углеводов, бананы являются отличным источником энергии для спортсменов. Они помогают восстановить уровень электролитов после тренировок и предотвращают мышечные судороги.

Кому следует быть осторожным с употреблением бананов?

Хотя бананы являются полезным и питательным фруктом для большинства людей, существуют определенные категории лиц, которым следует быть осторожными с их употреблением или употреблять их в умеренных количествах.

Люди с сахарным диабетом

Бананы содержат глюкозу, фруктозу и сахарозу, которые могут повышать уровень сахара в крови. Поэтому людям с диабетом 1 и 2 типа рекомендуется контролировать количество потребляемых бананов и учитывать их в своем рационе, консультируясь с врачом или диетологом. Лучше употреблять небольшие порции и отдавать предпочтение не совсем спелым бананам, которые содержат меньше сахара.

Люди с почечной недостаточностью

Бананы богаты калием, который может накапливаться в организме и приводить к серьезным проблемам со здоровьем у людей с нарушениями функции почек. Поэтому, если у вас есть заболевания почек, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно допустимого количества бананов в вашем рационе.

Люди с синдромом раздраженного кишечника

У некоторых людей с СРК бананы могут вызывать вздутие живота, газообразование и другие дискомфортные ощущения в кишечнике из-за содержания олигофруктанов (вид углеводов). Если вы страдаете от СРК, следите за реакцией своего организма на бананы и, возможно, ограничьте их потребление.

Люди с аллергией на латекс

Существует перекрестная реактивность между латексом и некоторыми фруктами, включая бананы. У людей с аллергией на латекс могут быть аллергические реакции на бананы, такие как зуд во рту, отек губ или языка, высыпания на коже.

Люди с повышенной вязкостью крови (склонностью к тромбозу)

Хотя это требует дополнительных исследований, некоторые данные свидетельствуют о том, что чрезмерное потребление бананов может способствовать сгущению крови. Поэтому людям с варикозным расширением вен, тромбофлебитом и другими заболеваниями, связанными с повышенной вязкостью крови, следует употреблять бананы с осторожностью и консультироваться с врачом.

Дети до 1 года

Хотя бананы полезны для детей старшего возраста, детям до 1 года рекомендуется вводить их в рацион постепенно и в небольших количествах, поскольку они могут вызвать вздутие живота и колики.

Как правильно хранить бананы?

Чтобы бананы дольше оставались свежими:

Храните недозрелые зеленые бананы при комнатной температуре, пока они не станут желтыми.

Не кладите бананы в холодильник, пока они не созреют. В холодильнике кожура может почернеть, но мякоть останется свежей.

Если вы купили большое количество бананов, можно заморозить их для приготовления смузи или выпечки.

На нашем сайте вы можете узнать интересные лайфхаки, как хранить бананы, чтобы они неделями не чернели.