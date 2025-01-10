Как выбрать самые вкусные бананы: сорт, вид и польза для здоровья

Бананы - это не только вкусный, но и очень полезный фрукт, который может стать частью вашего ежедневного рациона. Однако, чтобы получить максимум пользы и удовольствия, важно знать, как правильно выбирать бананы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сорта существуют, на что обращать внимание при выборе и как бананы влияют на здоровье.
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Мир знает более тысячи сортов бананов, однако в продаже в украинских магазинах и на рынках чаще всего можно найти несколько популярных.
Кавендиш. Самый распространенный сорт, который встречается на полках супермаркетов (составляет более 95% мирового экспорта бананов, ведь относительно устойчив к болезням и хорошо переносит транспортировку на большие расстояния). У этих бананов сладкий вкус и мягкая текстура.
У сорта бананов Кавендиш привычная для нас форма, желтый цвет кожуры при созревании (фото: Freepik)
Плантан (Plantain). Твердые и менее сладкие бананы, отличаются более крахмалистой текстурой. Это группа сортов, которые употребляют преимущественно в термически обработанном виде (жареные, вареные, печеные).
Плантаны менее сладкие, чем десертные бананы (фото: Freepik)
Красные бананы (Red Dacca). У этих бананов красновато-фиолетовая кожура и сладкая, слегка малиновая мякоть с ягодным привкусом. Их обычно используют в десертах.
Красные бананы часто используют в десертах (фото: wikipedia.org, User Genet)
Карликовые бананы (baby bananas) Их еще называют "пальчиковыми бананами". Они небольшие по размеру, с насыщенным ароматом и сладким вкусом.
Карликовые бананы меньше по размеру, чем Кавендиш, с более сладким и нежным вкусом (фото: Freepik)
Голубая Ява (Blue Java). Это редкий сорт. Он получил свое название из-за необычного цвета кожуры: в незрелом состоянии она бывает голубого или серебристого оттенка, который исчезает после созревания. Этот сорт также известен как "мороженый банан" (Ice Cream Banana) из-за своей кремовой текстуры и сладкого ванильного вкуса.
Сорт бананов Голубая Ява отличается голубым оттенком кожуры и вкусом, напоминающий ванильное мороженое (фото: Freepik)
Грос Мишель (Big Mike). Это один из самых известных сортов бананов в прошлом. До 1950-х годов он был главным коммерческим сортом в мире. Но плантации почти полностью были уничтожены грибком Fusarium. Считается, что у него был более насыщенный и сладкий вкус, чем у Кавендиша. Сегодня его выращивают только в небольших количествах в Карибском бассейне и Южной Америке.
Грос Мишель считается самым вкусным сортом бананов (фото: wikipedia.org, User Zwifree)
Выбор сорта зависит от ваших предпочтений: если вы ищете что-то для перекуса - выбирайте Кавендиш или baby bananas, а для кулинарии - плантаны.
Спелость бананов можно оценить по их цвету и текстуре.
Зеленые бананы - это недозрелые фрукты. Они отличаются плотной текстурой, менее сладким вкусом и большим количеством крахмала. Идеальны для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты.
Ярко-желтые бананы - лучший выбор для перекусов или десертов. У них сладкий вкус и мягкая текстура.
Желтые бананы с коричневыми пятнами - максимально спелые. Они самые сладкие и вкусные, идеальны для смузи, выпечки или употребления в чистом виде.
Коричневые бананы хоть и выглядят перезрелыми, однако такие фрукты отлично подходят для приготовления десертов, поскольку их текстура становится кремовой.
Чтобы выбрать качественные бананы в магазине, нужно обращать внимание на несколько ключевых факторов.
Не стоит покупать бананы с серым оттенком кожуры - это признак того, что фрукты были заморожены и потеряли часть своих полезных свойств.
На бананах часто можно увидеть наклейки с кодом PLU (Price Look-Up). Этот код содержит информацию о способе выращивания банана.
Четырехзначный код, начинающийся с 3 или 4 - признак того, что банан был выращен по обычным технологиям с использованием пестицидов и удобрений.
Пятизначный код, начинающийся с 9 означает, что банан был выращен органическим способом без использования синтетических пестицидов и удобрений.
Пятизначный код, начинающийся с 8 свидетельствует о том, что банан является генетически модифицированным (ГМО). Отметим, что в Украине такие бананы встречаются крайне редко.
Бананы - это не только вкусный и удобный перекус, но и источник многих полезных веществ, которые положительно влияют на здоровье.
Источник энергии
Бананы содержат природные сахара (глюкозу, фруктозу и сахарозу), которые быстро усваиваются организмом и обеспечивают его энергией. Это делает их отличным выбором для перекуса перед тренировкой или для восстановления сил после физических нагрузок.
Богаты калием
Калий - важный минерал, который поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы, регулирует кровяное давление и обеспечивает передачу нервных импульсов. Один средний банан содержит около 10% суточной нормы калия. Регулярное употребление бананов может помочь снизить риск развития гипертонии, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Источник витаминов
Бананы - это источник важных витаминов:
Содержание клетчатки
Бананы содержат пищевые волокна (клетчатку), которые улучшают пищеварение, предотвращают запоры и способствуют ощущению сытости. Клетчатка также помогает регулировать уровень холестерина в крови.
Улучшение настроения
Бананы содержат триптофан - аминокислоту, которая в организме превращается в серотонин, известный как "гормон счастья". Серотонин улучшает настроение, регулирует сон и аппетит.
Антиоксиданты
Эти фрукты также содержат антиоксиданты, такие как дофамин и катехины, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами и способствуют предотвращению развития хронических заболеваний.
Польза для пищеварения
Бананы могут улучшить работу пищеварительной системы, помочь при расстройствах желудочно-кишечного тракта, таких как диарея или запор. Они также могут помочь уменьшить симптомы изжоги.
Польза для спортсменов
Благодаря содержанию калия и углеводов, бананы являются отличным источником энергии для спортсменов. Они помогают восстановить уровень электролитов после тренировок и предотвращают мышечные судороги.
Хотя бананы являются полезным и питательным фруктом для большинства людей, существуют определенные категории лиц, которым следует быть осторожными с их употреблением или употреблять их в умеренных количествах.
Люди с сахарным диабетом
Бананы содержат глюкозу, фруктозу и сахарозу, которые могут повышать уровень сахара в крови. Поэтому людям с диабетом 1 и 2 типа рекомендуется контролировать количество потребляемых бананов и учитывать их в своем рационе, консультируясь с врачом или диетологом. Лучше употреблять небольшие порции и отдавать предпочтение не совсем спелым бананам, которые содержат меньше сахара.
Люди с почечной недостаточностью
Бананы богаты калием, который может накапливаться в организме и приводить к серьезным проблемам со здоровьем у людей с нарушениями функции почек. Поэтому, если у вас есть заболевания почек, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно допустимого количества бананов в вашем рационе.
Люди с синдромом раздраженного кишечника
У некоторых людей с СРК бананы могут вызывать вздутие живота, газообразование и другие дискомфортные ощущения в кишечнике из-за содержания олигофруктанов (вид углеводов). Если вы страдаете от СРК, следите за реакцией своего организма на бананы и, возможно, ограничьте их потребление.
Люди с аллергией на латекс
Существует перекрестная реактивность между латексом и некоторыми фруктами, включая бананы. У людей с аллергией на латекс могут быть аллергические реакции на бананы, такие как зуд во рту, отек губ или языка, высыпания на коже.
Люди с повышенной вязкостью крови (склонностью к тромбозу)
Хотя это требует дополнительных исследований, некоторые данные свидетельствуют о том, что чрезмерное потребление бананов может способствовать сгущению крови. Поэтому людям с варикозным расширением вен, тромбофлебитом и другими заболеваниями, связанными с повышенной вязкостью крови, следует употреблять бананы с осторожностью и консультироваться с врачом.
Дети до 1 года
Хотя бананы полезны для детей старшего возраста, детям до 1 года рекомендуется вводить их в рацион постепенно и в небольших количествах, поскольку они могут вызвать вздутие живота и колики.
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При написании материала использовались следующие источники информации: сайты Healthline, Verywell Health и The Nutrition Source.