Як вибрати дійсно якісний і корисний хліб: дієтолог розкрила секрети
Ми споживаємо хліб щодня. Сьогодні на полицях супермаркетів його різновидів дуже багато, тому й обирати є з чого. Однак широкий вибір далеко не означає, що всі одиниці цього товару є якісними та корисними.
Про те, як обрати найкращий хліб, пише дієтолог та терапевт Тетяна Лакуста у своєму Instagram.
На що потрібно звернути увагу
Помел борошна
Він стоїть у складі на першому місці, тому його важко не помітити. Найбільш грубі види помелу роблять з цільного зерна, без очищення борошна від оболонки зернятка.
До цього ж необхідно звертати увагу на сорт борошна, з якого готували хліб.
Обойне та обдирне - найбільш корисні сорти борошна по складу мінералів та вітамінів, які мелють з цільного зерна.
Борошна другого, першого і вищого сортів не настільки корисні, як цільнозернове, оскільки містять більше крохмалю, менше клітковини та мінералів.
Як обирати хліб (фото: instagram.com/dr.lakusta)
Наявність цукрів
У хліб можуть додавати для посилення смаку глюкозо-фруктозні сиропи, яблучне пюре, солод.
В складі БЖВ завжди написано скільки цукрів буде. Їх може бути від 1 та більше (в солодких видів хліба - 13 г цукру)
Дієтолог наголошує, що немає сенсу обирати хліб за написами на упаковці на кшталт "цільнозерновий", "корисний" тощо. Адже вся найголовніша інформація розташована на задній частині в складі.
Як обирати хліб (фото: instagram.com/dr.lakusta)
На думку лікарки, одним із найкращих видів хліба є той, який містить найменший перелік у складі.
Раніше ми писали про те, в якому м'ясі міститься найбільше токсинів.
Також розповідали, як обрати безпечні м'ясні консерви в магазині, щоб не отруїтися.