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Как выбрать действительно качественный и полезный хлеб: диетолог раскрыла секреты

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Понедельник 29 мая 2023 19:32
Как выбрать действительно качественный и полезный хлеб: диетолог раскрыла секреты Как выбрать хлеб (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Мы потребляем хлеб каждый день. Сегодня на полках супермаркетов его разновидностей очень много, потому и выбирать есть из чего. Однако широкий выбор далеко не означает, что все единицы этого товара являются качественными и полезными.

О том, как выбрать самый лучший хлеб, пишет диетолог и терапевт Татьяна Лакуста в своем Instagram.

На что нужно обратить внимание

Помол муки

Он стоит в составе на первом месте, поэтому его трудно не заметить. Наиболее грубые виды помола производят из цельного зерна, без очистки муки от оболочки зернышка.

К этому же необходимо обращать внимание на сорт муки, из которой готовили хлеб.

Обойная и обдирная - наиболее полезные сорта муки по составу минералов и витаминов, которые мелют из цельного зерна.

Мука второго, первого и высшего сортов не столь полезна, как цельнозерновая, поскольку содержит больше крахмала, меньше клетчатки и минералов.

Как выбрать действительно качественный и полезный хлеб: диетолог раскрыла секреты

Как выбирать хлеб (фото: instagram.com/dr.lakusta)

Наличие сахаров

В хлеб могут добавлять для усиления вкуса глюкозо-фруктозные сиропы, яблочное пюре, солод.

В составе БЖУ всегда написано сколько сахаров будет. Их может быть от 1 и более (у сладких видов хлеба - 13 г сахара)

Диетолог отмечает, что нет смысла выбирать хлеб по надписям на упаковке, например, "цельнозерновой", "полезный" и т.д. Ведь вся самая главная информация расположена на задней части в составе.

Как выбрать действительно качественный и полезный хлеб: диетолог раскрыла секреты

Как выбрать действительно качественный и полезный хлеб: диетолог раскрыла секреты

Как выбирать хлеб (фото: instagram.com/dr.lakusta)

По мнению врача, одним из лучших видов хлеба является тот, который содержит самый маленький перечень в составе.

Раньше мы писали о том, в каком мясе содержится больше всего токсинов.

Также рассказывали, как выбрать безопасные мясные консервы в магазине, чтобы не отравиться.

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