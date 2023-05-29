Доктор наук розповів, у якому м'ясі найбільше токсинів

Якість м'яса залежить від того, якою їжею годували тварину чи птицю. А його смакові риси визначає комплекс факторів.

В якому м'ясі найбільше токсинів

Експерт повідомив, що різноманітні штучні речовини, які можуть бути додані до кормів, погано розкладаються в організмі тварин. З м'ясом ці речовини потрапляють до організму людини й поступово в ньому накопичуються. Тому важливо купувати продукцію надійних виробників.

За його словами, потрухи або жир вживати в їжу небажано - там накопичується найбільше токсинів.

"У нирках, легенях, печінці, а також у жировій тканині. Тому, щоб убезпечити себе, вживати потрухи і жир не бажано", - повідомив Горобець.

В яких частинах птиці найбільше холестерину

Лікар біологічних наук зазначив, що холестерин є у всіх клітинах тварини, тому що є природною складовою клітинної мембрани.

"Тому, якщо ви вживаєте м'ясо, яке зовсім не містить жиру, то все одно у ваш організм надходить холестерин (правда, в невеликій кількості). Зрозуміло, що в жирі вміст холестерину високий. Якщо брати курей, то жир у них накопичується переважно в задній частині тушки. Ще одне депо жиру у птахів знаходиться в області шиї. За бажання жир можна вирізати", - розповів він.

Експерт зазначив, що не варто боятися холестерину, оскільки він нам дуже потрібний. Зокрема, холестерин входить до складу вітаміну D.