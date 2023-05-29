Доктор наук розповів, у якому м'ясі найбільше токсинів
Якість м'яса залежить від того, якою їжею годували тварину чи птицю. А його смакові риси визначає комплекс факторів.
Про те, в якому м'ясі найбільше токсинів розповів доктор біологічних наук Леонід Горобець, пишуть "Факти".
В якому м'ясі найбільше токсинів
Експерт повідомив, що різноманітні штучні речовини, які можуть бути додані до кормів, погано розкладаються в організмі тварин. З м'ясом ці речовини потрапляють до організму людини й поступово в ньому накопичуються. Тому важливо купувати продукцію надійних виробників.
За його словами, потрухи або жир вживати в їжу небажано - там накопичується найбільше токсинів.
"У нирках, легенях, печінці, а також у жировій тканині. Тому, щоб убезпечити себе, вживати потрухи і жир не бажано", - повідомив Горобець.
В яких частинах птиці найбільше холестерину
Лікар біологічних наук зазначив, що холестерин є у всіх клітинах тварини, тому що є природною складовою клітинної мембрани.
"Тому, якщо ви вживаєте м'ясо, яке зовсім не містить жиру, то все одно у ваш організм надходить холестерин (правда, в невеликій кількості). Зрозуміло, що в жирі вміст холестерину високий. Якщо брати курей, то жир у них накопичується переважно в задній частині тушки. Ще одне депо жиру у птахів знаходиться в області шиї. За бажання жир можна вирізати", - розповів він.
Експерт зазначив, що не варто боятися холестерину, оскільки він нам дуже потрібний. Зокрема, холестерин входить до складу вітаміну D.
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